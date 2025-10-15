close-btn
PaySpaceMagazine

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

15.10.2025 19:50
Микола Деркач

700+ фінансових лідерів, 60+ спікерів, до 35 CPD від ACCA. Київ + онлайн + запис

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

23-24 жовтня фінансова спільнота країни зустрінеться на головній події року — Ukrainian CFO Forum 2025. Два дні, понад 700 CFO, CEO та керівників трансформацій, 60+ спікерів, реальні кейси та дискусії — усе, щоб відповісти на головне питання: як CFO змінюють бізнес у час стратегічної невизначеності, технологічних проривів і регуляторних викликів.

Тут говорять не про теорію — тут діляться досвідом, кейсами і рішеннями, які вже сьогодні змінюють фінансові моделі компаній.

Серед ключових тем:

  • Податкові та фінансові ризики 2026: ТЦУ, КІК, крипта, фінмоніторинг, чек-лист CFO.
  • Міграція з 1С: досвід CFO міжнародних компаній, провайдерів SAP та Microsoft.
  • Цифрова трансформація фінансів: як перейти від хаосу 20+ систем до єдиної картини бізнесу.
  • Штучний інтелект і ERP: від гіпотез до практичних рішень, що змінюють точність прогнозів.
  • Оптимізація процесів офісу CFO: FinOps, FP&A, автоматизація, ROI цифрових змін.
  • Talent & Leadership: як розвиток людей і команд стає стратегічною інвестицією.
  • Фінансова безпека, комплаєнс і партнерські ризики в міжнародних операціях.
  • Keynote НБУ — головні орієнтири економіки 2026 року.

Читайте також: Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

60+ спікерів серед яких лідери ринку:

Нова Пошта, Danone Ukraine, Philip Morris Ukraine, Nemiroff, McDonald’s Ukraine, DVL, Uklon, Foxtrot, COMFY, LPP Group, Metinvest Group, Roshen, Delta Sport, BROCARD, Rozetka-EVO, British American Tobacco, NOVUS, UMGI, NIBULON, Electro Cable Group, ПУМБ, DTEK/YASNO, Payoneer, НБУ, AC Crowe Ukraine, Asters, IT-Enterprise, Smart Business, Innoware, MODUS X, Sapiens Tech, ACCA — та інші учасники, що формують майбутнє фінансів в Україні.

Ukrainian CFO Forum 2025 — це не просто форум. Це екосистема фінансового лідерства, яка вже понад 20 років об’єднує CFO навколо розвитку, інновацій і партнерства. Вебінари, закриті зустрічі, практичні кейси та головний форум у жовтні — усе, щоб фінансова спільнота діяла впевнено навіть у найнепередбачуваніших умовах.

Чому варто бути:

  • 60+ спікерів — CFO, CEO та експерти провідних компаній України.
  • Нетворкінг 700+ фінансових директорів — унікальна можливість для нових контактів і партнерств.
  • До 35 CPD-юнітів та сертифікат участі від офіційного освітнього партнера ACCA.
  • Практичні кейси, живі діалоги та рішення, що допоможуть CFO діяти впевнено у 2026
  • Формат: офлайн у Києві + онлайн-трансляція + запис.

Кількість квитків за спеціальною ціною обмежена. Скористайтеся промокодом BravePaySpace і отримайте додаткову знижку 15% на всі рівні квитків. Пропозиція діє до 20.10.2025. Придбати квиток: cfo.ua/2025#tickets.

Деталі, програма та список учасників — на офіційній сторінці форуму: cfo.ua/2025.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнології
google news
Новини по темі
Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI 13.10.2025

Digital Enterprise Forum 2025: як компаніям побудувати ефективну ІТ-інфраструктуру та впровадити AI
Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України 09.10.2025

Open Finance & Payments Summit 2025 — місце, де народжується майбутнє фінансів України
Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025 03.09.2025

Стартує відбір стартапів для участі в IT Arena 2025
У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP 29.08.2025

У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP
Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025 05.08.2025

Стартував відбір стартапів на участь у конференції NORDEEP 2025
У Києві відбудеться зустріч лідерів платіжної індустрії — POWER PAYMENT MEETUP 14.07.2025

У Києві відбудеться зустріч лідерів платіжної індустрії — POWER PAYMENT MEETUP
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
15.10.2025  20:50

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про «податок на OLX» — Гетманцев

 15.10.2025  20:20

BlackRock встановив новий рекорд активів

 15.10.2025  19:50

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

 15.10.2025  19:20

В Україні запустили нову грантову програму для підприємців

 15.10.2025  18:50

НКЦПФР оновила список SKAM-проєктів

 15.10.2025  18:20

Як зміниться ціна Ethereum до кінця 2025 року

 15.10.2025  17:40

НБУ застосував заходи впливу до 3 фінкомпаній

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.