Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

У країнах Європейського Союзу зберігається значна різниця у рівнях мінімальної оплати праці. Станом на третій квартал 2025 року найвищу мінімальну зарплату встановлено в Люксембурзі — €2 704 на місяць

До групи держав із найвищими показниками також належать Ірландія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина та Франція, де мінімальна оплата праці перевищує €1 500 на місяць.

На протилежному кінці рейтингу — Болгарія, де мінімальна зарплата становить лише €551. За нею йдуть Угорщина (€727) та Латвія (€740).

Для порівняння, в Україні мінімальна заробітна плата трохи перевищує €200-240, що більш ніж удвічі нижче за мінімальну оплату праці в будь-якій країні ЄС. Водночас уряд України планує поступове підвищення мінімалки у 2026 році, з урахуванням рівня інфляції та зростання економіки.

Усі наведені показники, за методологією Eurostat, відображають брутто-зарплату, тобто до сплати податків і внесків на соціальне страхування. Це означає, що фактичні доходи працівників після відрахувань можуть бути помітно нижчими.

Якщо скоригувати ці суми з урахуванням різниці в рівнях цін між країнами (за показником купівельної спроможності — PPS), розрив між мінімальними зарплатами в ЄС зменшується. У перерахунку на реальну купівельну спроможність Люксембург усе ще зберігає першість, тоді як найнижчий рівень спостерігається в Естонії.

Водночас у кількох країнах Євросоюзу взагалі не встановлено загальнонаціонального мінімального розміру оплати праці. Йдеться про Данію, Італію, Австрію, Фінляндію та Швецію — у цих державах зарплати регулюються переважно колективними угодами між роботодавцями та профспілками.

