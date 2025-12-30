Де в ЄС жити дешевше: країни з найнижчими витратами для експатів

Сервіс довгострокової оренди Flatio опублікував добірку європейських країн, де витрати на життя можуть бути нижчими завдяки доступнішій оренді, транспорту та повсякденним цінам. У фокусі — варіанти для експатів і так званих цифрових кочівників, які шукають баланс між бюджетом та якістю інфраструктури

У добірці ключовим фактором економії називають житло: саме оренда найчастіше «з’їдає» найбільшу частину бюджету, а вже потім ідуть витрати на харчування, комунальні послуги та транспорт.

Автори зазначають, що в доступніших країнах рахунки за комунальні послуги зазвичай можуть триматися в межах до €150 на місяць, а домашній інтернет — коштувати до €20. Як орієнтир для повсякденних витрат вони також наводять ціни на харчування: вечеря в закладі середнього рівня у таких країнах часто обходиться дешевше, ніж у туристичних центрах Західної Європи.

До переліку «найдоступніших» Flatio відносить як країни Центральної та Східної Європи, так і окремі варіанти на заході континенту. Серед них згадуються Естонія, Хорватія та Угорщина. Зокрема, для Будапешта компанія наводить орієнтир оренди однокімнатної квартири в центрі на рівні €400–€500 на місяць. Також у добірці є Чорногорія — як варіант з нижчими витратами й акцентом на комфортному побуті для довшого проживання.

Читайте також: Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

Окремо виділяється Іспанія: її називають одним із найпомірніших за витратами напрямків серед країн Західної Європи. Водночас аналітики підкреслюють різницю між великими містами та регіонами: Мадрид і Барселона дорожчі, тоді як менші міста та південні райони можуть бути суттєво доступнішими. Також автори нагадують про digital nomad visa, яка дозволяє віддаленим працівникам легально проживати в країні.

Крім основного списку, сервіс називає і «приховані» бюджетні варіанти. Серед них — Болгарія, Румунія та Польща. Для Софії автори вказують, що оренда однокімнатної квартири поза центром може бути нижчою за €250, а Польщу описують як компроміс між цінами та рівнем інфраструктури, оцінюючи загальні витрати однієї людини приблизно до €800 на місяць. У добірці також згадуються Чехія і Словаччина, а Португалію називають не «найдешевшою», але однією з найпомірніших за витратами в Західній Європі, особливо поза Лісабоном та Порту.

Причини нижчої вартості життя Flatio пояснює поєднанням кількох факторів: нижчими середніми доходами (що впливає на ціни для споживачів), вигіднішим курсом валют у країнах поза єврозоною, а також доступністю окремих послуг і сервісів. Водночас автори радять враховувати, що навіть у «дешевих» країнах бюджет сильно залежить від міста: столиці й туристичні локації майже завжди дорожчі.

Читайте популярне: Де в ЄС українці найчастіше знаходять роботу

Також у звіті Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 назвали міста Європи з найнижчими середніми цінами на оренду однокімнатної квартири в центрі у 2025 році. До топ-10 увійшли:

Афіни — $650

Будапешт — $727

Стамбул — $948

Прага — $1 139

Варшава — $1 141

Гельсінкі — $1 204

Відень — $1 259

Брюссель — $1 303

Рим — $1 326

Бірмінгем — $1 337

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище