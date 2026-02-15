close-btn
Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів

15.02.2026 13:00
Микола Деркач

Європейський парламент підтримав випуск цифрового євро як для онлайн-, так і для офлайн-використання — відійшовши від пропозиції провідного доповідача з цього питання, який виступав за створення лише офлайн-варіанту

Фото: chatgpt.com

У вівторок, 10 лютого 2026 року, законодавці схвалили поправку на користь обох форматів цифрових грошей — позиції, яку просуває Європейський центральний банк. Це підвищує ймовірність такого рішення напередодні ключових обговорень у Комітеті з економічних і монетарних питань.

У заяві парламенту йдеться, що цифровий євро є «важливим для посилення монетарного суверенітету ЄС, зменшення фрагментації в роздрібних платежах, а також підтримки цілісності та стійкості єдиного ринку».

«Зростання цифровізації платежів, якщо залишити його виключно приватним і неєвропейським гравцям, може призвести до створення нових форм виключення (до того, що частина користувачів і продавців опиниться поза платіжною системою)», — зазначили в Європарламенті.

ЄЦБ хоче запровадити цифровий євро, щоб зменшити залежність Європи від американських платіжних компаній на кшталт Visa та Mastercard на тлі погіршення трансатлантичних відносин. Водночас регулятор усе ще очікує на необхідну правову базу, яка має підкріпити проєкт: Європарламент досі фіналізує свою позицію після того, як держави-члени зробили це в грудні.

Доповідач Європарламенту Фернандо Наваррете опублікував свій звіт у жовтні, наполягаючи на офлайн-варіанті без онлайн-аналога — якщо лише приватний сектор не запропонує власного рішення.

Голосування в комітеті ECON щодо його пропозиції очікують на початку травня, водночас посадовці ЄЦБ на чолі з членом Виконавчої ради П’єро Чіполлоне виступають проти. Він заявляв, що дві функції доповнюватимуть одна одну, роблячи цифрову валюту більш схожою на готівку.

Якщо національні уряди та Європарламент досягнуть угоди наступного року, ЄЦБ може розпочати пілотну фазу у 2027 році, а можливий запуск — у 2029-му.

За матеріалами bloomberg.com.

Рубрики: FinTechГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів

