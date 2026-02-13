Standard Chartered знизив прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік

Банк Standard Chartered у четвер, 12 лютого, знизив свій прогноз ціни Біткоїна на 2026 рік зі $150 000 до $100 000 на тлі падіння індексу Crypto Fear & Greed майже до історичних мінімумів — до 8 зі 100

Це вже друге зниження прогнозу за три місяці: у грудні банк уже скоригував орієнтир із попередніх $300 000. Як повідомляє Bloomberg, серед ключових чинників банк назвав стійкі відтоки коштів із біржових фондів, послаблення макроекономічного тла та відкладені зниження ставки Федеральною резервною системою.

«Ми очікуємо подальшої капітуляції ціни у найближчі кілька місяців», — написав Джеффрі Кендрік, глобальний керівник досліджень цифрових активів Standard Chartered.

За його словами, Біткоїн втратив майже половину вартості від жовтневого піка вище $126 000, тоді як інвестори вивели майже $8 млрд зі спотових Біткоїн-ETF у США (приблизно 100 000 BTC). Сукупно ці дані вказують на зниження апетиту до ризику на крипторинку.

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $67,9 тис. Водночас Кендрік зазначив, що найбільша у світі криптовалюта може просісти до $50 000 перед тим, як стабілізується.

Читайте також: Індекс Fear & Greed тестує історичні мінімуми: крипторинок на межі

Негативний прогноз для Біткоїна

Хоча зниження прогнозу може виглядати різким, воно відображає місяці турбулентності на ринку. «Цифрове золото» перебуває під тиском із часу різкого розпродажу в жовтні, а макроекономічне середовище, за оцінкою Кендріка, стає складнішим.

Зокрема, попри ознаки уповільнення економіки США, ринки не закладають додаткових знижень ставки ФРС до пізнішого періоду цього року — коли, як очікується, посаду голови ФРС обійме Кевін Ворш.

Standard Chartered також знизив прогноз ціни Ethereum із $7 500 до $4 000, що все ще означає понад 50% потенційного зростання від поточного рівня $1 980. Як і у випадку з Біткоїном, у банку припускають, що Ethereum може знизитися ще більше перед відновленням — орієнтиром у цьому сценарії називають близько $1 400.

Водночас кредитор зазначив, що поточний спад виглядає більш упорядкованим, ніж під час попередніх обвалів крипторинку. За словами Кендріка, розпродаж був «менш екстремальним» і «не супроводжувався крахом жодних платформ цифрових активів», що, на його думку, свідчить про поступове дорослішання ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

За матеріалами finbold.com.