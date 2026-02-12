close-btn
Індекс Fear & Greed тестує історичні мінімуми: крипторинок на межі

12.02.2026 14:50
Микола Деркач

Попри те, що криптовалютний ринок дещо стабілізувався після жорсткого обвалу, який почався наприкінці січня, станом на 12 лютого інвестори в цифрові активи, схоже, демонструють найвищий рівень песимізму за весь час спостережень

Фото: chatgpt.com

Зокрема, «Індекс страху та жадібності» — показник, що відстежує настрої трейдерів від «екстремального страху» до «екстремальної жадібності», — становить 8 зі 100, згідно з даними, які Finbold отримав із CoinMarketCap у четвер вранці.

Хоча це значення не є рекордно низьким — приблизно за тиждень до цього, 6 лютого, індекс опускався до 5, — воно все одно свідчить про рекордне небажання інвесторів купувати цифрові активи та їхню високу готовність продавати за першої ж нагоди.

Індекс станом на 12 лютого також показує, наскільки швидко змінювалася ситуація на ринку на початку 2026 року: лише місяць тому він перебував у зоні «нейтрально» — 41 зі 100.

Крипторинок втратив $1 трлн за місяць

Рівні індексу настроїв, що перебувають поблизу історичних мінімумів, узгоджуються з динамікою ринку цифрових активів на початку 2026 року. Після зростання майже на $300 млрд у період із 1 до 14 січня криптовалюти перейшли до спадного тренду, який на початку лютого перетворився на справжню «криваву баню», знищивши приблизно $1 трлн капіталізації станом на момент публікації.

Читайте також: Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

Зокрема, на старті року сукупна вартість цифрових активів становила $2,97 трлн, потім зросла до $3,25 трлн, а далі обвалилася до $2,29 трлн станом на 12 лютого.

Можливо, найбільш тривожний аспект індексу настроїв у тому, що він підриває ймовірність реалізації більш «бичачого» сценарію для криптовалют — зокрема оцінки Bernstein, за якою Біткоїн (BTC) може відновитися та встановити новий історичний максимум (ATH) на рівні $150 000 у 2026 році.

Справді, хоча великі цифрові активи, як-от BTC, на момент публікації перебувають вище своїх нещодавніх мінімумів — раніше Біткоїн падав приблизно до $60 000, але в четвер вранці торгується близько $67 725, — ринок, схоже, стабілізувався, перейшовши до повільнішого спадного ритму.

Окрім корекцій, що починалися після досягнення сильніших зон підтримки, криптовалюти здебільшого демонстрували зростання в періоди низьких обсягів торгів, наприклад у вихідні.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
credit link image
×
