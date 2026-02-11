2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Кінець січня та початок лютого стали драматичними для крипторинку: підвищена волатильність спершу «стерла» приблизно $1 трлн капіталізації, а згодом висхідна корекція швидко додала близько $300 млрд

Турбулентність у цифрових активах розділила інвесторів і експертів. Серед песимістів — відомий інвестор Майкл Беррі, який прославився завдяки ставці на кризу 2008 року (Big Short): він прогнозує ще глибше падіння. Водночас аналітики Bernstein не поділяють «ведмежий» сценарій і називають цільову ціну Біткоїна (BTC) на 2026 рік на рівні близько $150 000.

З огляду на суперечливі прогнози ChatGPT обрав криптовалюти, які можуть бути найцікавішими для купівлі в лютому на тлі ринкової турбулентності.

Біткоїн (BTC)

Флагманська модель OpenAI виявилася доволі «класичною» у своїй логіці та назвала Біткоїн найкращим цифровим активом для купівлі після лютневого обвалу.

За оцінкою ChatGPT, масштаб BTC і його популярність як серед інституційних, так і серед роздрібних інвесторів підтримують довгострокове накопичення навіть під час просідань. Крім того, ШІ зауважив, що Біткоїн часто відновлюється першим серед інших активів, а це може одночасно сигналізувати про можливості для входу та потенціал прибутку.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

Водночас ChatGPT підкреслив, що ризики подальшого продажу зберігаються, тож купівля BTC не є безризиковою. Як стратегічний підхід модель назвала усереднення ціни входу (dollar-cost averaging) — із покупками, прив’язаними до моментів, коли ціна Біткоїна наближається до ключових зон підтримки, та з розрахунком на довгостроковий горизонт.

Polygon (POL)

Другою рекомендацією стала менш очевидна ставка на лютий — Polygon (POL).

Ключовий аргумент ChatGPT полягає в тому, що POL є інфраструктурним токеном, а його широке використання забезпечує довгострокову актуальність. Модель OpenAI також зазначила, що різке падіння Polygon за останні 12 місяців могло зробити актив одним із найбільш «перепроданих», а отже — потенційно одним із найкраще підготовлених до сильного відскоку.

Утім, ШІ застеріг: альткоїни суттєво волатильніші за Біткоїн, тому POL є ризикованішою ставкою, ніж BTC.

Як довгострокову тактику ChatGPT запропонував поєднати інвестицію в POL із Біткоїном для диверсифікації ризиків, а також орієнтуватися на сигнали підтримки й обсяги торгів, щоб купувати з максимальною знижкою.

Наприкінці варто відзначити, що з фінального зауваження моделі видно: ChatGPT не розраховує на швидке відновлення ринку, адже наголошує — ці рекомендації насамперед для інвесторів із середньо- та довгостроковим горизонтом.

Джерело: Finbold.