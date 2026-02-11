close-btn
PaySpaceMagazine

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

11.02.2026 13:40
Ольга Деркач

Кінець січня та початок лютого стали драматичними для крипторинку: підвищена волатильність спершу «стерла» приблизно $1 трлн капіталізації, а згодом висхідна корекція швидко додала близько $300 млрд

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Фото: chatgpt.com

Турбулентність у цифрових активах розділила інвесторів і експертів. Серед песимістів — відомий інвестор Майкл Беррі, який прославився завдяки ставці на кризу 2008 року (Big Short): він прогнозує ще глибше падіння. Водночас аналітики Bernstein не поділяють «ведмежий» сценарій і називають цільову ціну Біткоїна (BTC) на 2026 рік на рівні близько $150 000.

З огляду на суперечливі прогнози ChatGPT обрав криптовалюти, які можуть бути найцікавішими для купівлі в лютому на тлі ринкової турбулентності.

Біткоїн (BTC)

Флагманська модель OpenAI виявилася доволі «класичною» у своїй логіці та назвала Біткоїн найкращим цифровим активом для купівлі після лютневого обвалу.

За оцінкою ChatGPT, масштаб BTC і його популярність як серед інституційних, так і серед роздрібних інвесторів підтримують довгострокове накопичення навіть під час просідань. Крім того, ШІ зауважив, що Біткоїн часто відновлюється першим серед інших активів, а це може одночасно сигналізувати про можливості для входу та потенціал прибутку.

Цікаве по темі: Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

Водночас ChatGPT підкреслив, що ризики подальшого продажу зберігаються, тож купівля BTC не є безризиковою. Як стратегічний підхід модель назвала усереднення ціни входу (dollar-cost averaging) — із покупками, прив’язаними до моментів, коли ціна Біткоїна наближається до ключових зон підтримки, та з розрахунком на довгостроковий горизонт.

Polygon (POL)

Другою рекомендацією стала менш очевидна ставка на лютий — Polygon (POL).

Ключовий аргумент ChatGPT полягає в тому, що POL є інфраструктурним токеном, а його широке використання забезпечує довгострокову актуальність. Модель OpenAI також зазначила, що різке падіння Polygon за останні 12 місяців могло зробити актив одним із найбільш «перепроданих», а отже — потенційно одним із найкраще підготовлених до сильного відскоку.

Утім, ШІ застеріг: альткоїни суттєво волатильніші за Біткоїн, тому POL є ризикованішою ставкою, ніж BTC.

Як довгострокову тактику ChatGPT запропонував поєднати інвестицію в POL із Біткоїном для диверсифікації ризиків, а також орієнтуватися на сигнали підтримки й обсяги торгів, щоб купувати з максимальною знижкою.

Наприкінці варто відзначити, що з фінального зауваження моделі видно: ChatGPT не розраховує на швидке відновлення ринку, адже наголошує — ці рекомендації насамперед для інвесторів із середньо- та довгостроковим горизонтом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

Чому Біткоїн обвалився: три теорії

Кити скуповують ці криптовалюти на тлі обвалу ринку

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів 11.02.2026

Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів
TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram 10.02.2026

TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram
Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото 10.02.2026

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 09.02.2026

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму 09.02.2026

Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму
Чому Біткоїн обвалився: три теорії 09.02.2026

Чому Біткоїн обвалився: три теорії
Вибір редакції
Всі
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
Останні новини
Сьогодні  18:40

Цей показник може спровокувати масштабний обвал S&P 500 — експерт

 Сьогодні  17:40

Банки видали 36,6 млрд грн кредитів на енергетичні проєкти — НБУ

 Сьогодні  16:40

Robinhood запускає layer-2 мережу для токенізованих активів

 Сьогодні  15:40

3 акції, які можуть зрости у 10 разів до 2030 року

 Сьогодні  13:40

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

 Сьогодні  12:30

НБУ застосував до фінкомпанії захід пливу

 Сьогодні  11:20

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.