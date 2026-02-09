Чому Біткоїн обвалився: три теорії

Біткоїн (BTC) пережив один із найбільших розпродажів за останній місяць, просівши більш ніж на 40% і 6 лютого опустившись до мінімуму з початку року на рівні $59 930

Зараз він знизився більш ніж на 50% від історичного максимуму жовтня 2025 року, який був близько $126 200.

Гонконзькі хедж-фонди могли запустити розпродаж BTC

Одна з популярних теорій припускає, що цей обвал Біткоїна міг початися в Азії, де деякі гонконзькі хедж-фонди робили значні ставки з високим кредитним плечем на те, що BTC продовжить зростати.

За словами Паркера Вайта, операційного директора та інвестиційного директора DeFi Development Corp., ці фонди використовували опціони, прив’язані до Біткоїн-ETF на кшталт IBIT від BlackRock. А фінансували такі ставки, позичаючи дешеву японську єну.

Потім вони конвертували єну в інші валюти та вкладалися в ризикові активи, зокрема криптоактиви, розраховуючи на зростання цін.

Коли Біткоїн перестав дорожчати, а вартість запозичень у єні підвищилася, ці «плечові» ставки швидко пішли в мінус. Кредитори почали вимагати додаткове забезпечення, і фондам довелося терміново продавати Біткоїн та інші активи, що посилило падіння котирувань.

Morgan Stanley міг спровокувати розпродаж Біткоїна

Ще одна теорія, яка набирає популярності, походить від колишнього CEO BitMEX Артура Гейса.

Він припустив, що банки, зокрема Morgan Stanley, могли бути змушені продавати Біткоїн або пов’язані з ним інструменти, щоб хеджувати ризики за структурними нотами, прив’язаними до Біткоїн-ETF, зокрема IBIT від BlackRock.

Йдеться про складні фінансові продукти, у яких банки пропонують клієнтам ставки на динаміку ціни Біткоїна, часто з захистом номіналу або певними «бар’єрними» рівнями.

Коли Біткоїн різко падає і пробиває ключові позначки (наприклад, близько $78 700 в одному з продуктів Morgan Stanley, про який згадував Гейс), дилери мають проводити дельта-хеджування, продаючи базовий актив — BTC або ф’ючерси.

Це створює ефект «негативної гамми»: що нижче падає ціна, то активніше йдуть хеджувальні продажі. У такій ситуації банки з постачальників ліквідності перетворюються на вимушених продавців і додатково підсилюють спад.

Майнери переключаються з Біткоїна на AI

Менш поширена, але теж обговорювана версія — що на зниження могло вплинути так зване «виснаження майнінгу».

Аналітик Джадж Гібсон заявив, що зростаючий попит на дата-центри для AI уже змушує біткоїн-майнерів змінювати фокус, і це нібито призвело до падіння хешрейту на 10–40%.

Наприклад, у грудні 2025 року майнер Riot Platforms оголосив про перехід до ширшої стратегії дата-центрів, паралельно продавши Біткоїн на $161 млн. Минулого тижня інший майнер, IREN, повідомив про свій розворот у бік AI-дата-центрів.

Водночас індикатор Hash Ribbons також подав попереджувальний сигнал: 30-денне середнє значення хешрейту опустилося нижче 60-денного. Така «негативна інверсія» історично вказує на гострий тиск на доходи майнерів і підвищує ризик капітуляції.

Середня оцінка вартості електроенергії для видобутку одного Біткоїна була близько $58 160, тоді як чисті витрати виробництва — приблизно $72 700.

Якщо Біткоїн знову опуститься нижче $60 000, майнери можуть зіткнутися з реальним фінансовим стресом.

Довгострокові власники теж стали обережнішими. Дані показують, що гаманці з балансом від 10 до 10 000 BTC зараз контролюють найменшу частку пропозиції за останні дев’ять місяців. Це може свідчити, що ця група скоріше скорочувала позиції, ніж нарощувала їх.

Джерело: Cointelegraph.