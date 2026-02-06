close-btn
Кійосакі міг брехати, що купував Біткоїн, золото та срібло

06.02.2026 15:00
Микола Деркач

Пост від 5 лютого в X від автора книги «Багатий тато, бідний тато» Роберта Кійосакі спричинив суперечки після того, як він, схоже, суперечив багаторічним власним публічним заявам про купівлю золота, срібла та Біткоїна (BTC)

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, freepik.com

У дописі Кійосакі натякнув, що роками не купував ані Біткоїн, ані золото, і лише нещодавно придбав срібло. Це викликало питання, чи не було перебільшено його давній наратив у стилі купуй за будь-яких обставин.

За твітами, відомий автор востаннє купував BTC тоді, коли він торгувався на рівні $6 000 — тобто максимум приблизно п’ять років тому.

Водночас Роберт Кійосакі заявив, що перестав купувати золото приблизно тоді, коли воно коштувало $300 — це було ще до Великої рецесії, понад два десятиліття тому.

Срібло стало винятком: відомий інвестор наполягав, що востаннє купував його по $60. Срібло торгувалося на такому рівні в грудні 2025 року.

Чому «зізнання» Р. Кійосакі викликало суперечки

За звичайних обставин такі заяви означали б лише те, що інвестор зайшов на ринок рано та правильно визначив, що найкраща стратегія — тримати активи довго.

Однак у випадку Кійосакі це спричинило резонанс, бо протягом місяців він стверджував, що не припиняв купувати.

Читайте також: Віталік Бутерін продав ETH на десятки мільйонів доларів

До останнього допису в X, наприклад, швидко додали примітку, у якій вказали, що автор ще 22 січня 2026 року — коли Біткоїн був трохи нижче $90 000, срібло — $96, а золото — $4 900 — заявляв, що все ще купує.

Крім того, Роберт Кійосакі публікував твердження про купівлю активів упродовж ралі 2025 року та на початку 2026-го. Ще один суперечливий приклад датують липнем 2025 року, коли Біткоїн був близько $120 000.

Упродовж останнього бичачого ринку криптовалют поради фінансового гуру загалом були корисними для його підписників, з огляду на те, що більшість активів, які він підтримує, стабільно зростали.

Чи намагається «Rich Dad» Р. Кійосакі обдурити своїх підписників

Втім, допис у X від 5 лютого знову повернув у фокус те, що автора протягом років неодноразово звинувачували в шахрайстві та маніпуляціях.

Хоча неможливо знати мотивацію «Rich Dad» щодо цього твіта, він неприємно нагадує випадки, коли відомі люди намагалися змусити свою аудиторію «розігнати» ціну активу, щоб потім тихо продати дорожче.

Читайте популярнеБіткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

Такий мотив виглядає ймовірним — хоча, знову ж таки, це не підтверджено — з огляду на те, що «портфель Кійосакі» наприкінці січня показував слабкі результати. Біткоїн обвалився до ціни на момент написання матеріалу до $64 756, стерши весь приріст із 2024 року та опустившись нижче максимумів 2021-го. Ethereum (ETH), менш обговорюваний, але теж наявний у Кійосакі актив, просів до $1 870.

Золото та срібло теж виглядають не набагато краще — принаймні у короткостроковій перспективі, адже їхні прибутки у 2026 році зростали так швидко, що обидва активи все ще вище за рівні 1 січня. На момент написання вони знизилися до $4 860 і $74 відповідно.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
