Біткоїн може втратити 25% у лютому 2026 — криптоаналітик

Нещодавня волатильність Біткоїна (BTC) поставила криптовалюту під загрозу неминучого падіння на 25%, якщо актив не зможе повернутися вище критичного цінового порога понад $80 000, вважає один із відомих блокчейн-аналітиків Алі Мартінес

Зокрема, кінець січня та початок лютого стали для Біткоїна періодом нестабільності: провідна криптовалюта світу демонструвала внутрішньоденні коливання майже до 10%. Крім того, попри позитивний рух наприкінці 3 лютого, коли BTC відскочив від річних мінімумів поблизу $73 000 до ціни на момент написання в межах $76 тис., чимало спостерігачів, зокрема популярний блокчейн-аналітик Алі Мартінес, вважають, що найгірше ще попереду.

Мартінес пояснив, що тиск продавців на провідну криптовалюту, ймовірно, лише посилюватиметься, адже BTC торгується нижче середньої ціни купівлі для спотових Біткоїн-ETF на рівні $82 600.

Біткоїн під загрозою неминучого падіння до $57 000

Така ситуація на тлі нещодавніх відтоків зі спотових Біткоїн-ETF свідчить, що останні цінові відскоки є корекціями, а не зміною тренду, тому інвесторам варто бути особливо обережними, зазначив експерт у дописі на X, опублікованому 4 лютого.

Крім того, історичні закономірності показують: коли ціна базового активу опускається нижче середньої ціни купівлі ETF, тиск продажів зазвичай зростає, оскільки інвестори намагаються захистити залишок капіталу.

Читайте також: BlackRock скидає Біткоїн та Ефір на сотні мільйонів доларів

Тож Алі Мартінес попередив, що якщо спотові Біткоїн-ETF не продемонструють швидкого зростання притоків, BTC, ймовірно, знизиться до наступної цілі поблизу $57 000.

Ціль для Біткоїна — $50 000 до березня

Окремо останній аналіз ончейн-експерта узгоджується з думкою, оприлюдненою днем раніше, де Мартінес пояснив: історично падіння Біткоїна нижче 100-тижневої простої ковзної середньої (SMA) зазвичай призводить до зниження до 200-тижневої SMA приблизно протягом 30 днів.

У контексті ринку лютого 2026 року 100-тижнева SMA становить $87 500 — більш ніж на $10 000 вище за рівні на момент написання матеріалу та на $5 000 вище за собівартість ETF — тоді як 200-тижневий показник перебуває на рівні $57 600.

За цих умов Алі Мартінес прогнозує, що Біткоїн може обвалитися до $50 000 вже до березня або, в крайньому разі, до квітня, після чого продовжити падіння до ймовірного мінімуму циклу поблизу $38 000 у жовтні.

За матеріалами finbold.com.