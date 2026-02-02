close-btn
Крипторинок втратив $200 млрд за 24 години

02.02.2026 13:30
Ольга Деркач

Криптовалютний ринок продовжив різкий розпродаж: загальна ринкова капіталізація помітно знизилася, і падіння очолили найбільші активи на кшталт Біткоїна

Фото: freepik.com

Станом на 1 лютого загальна капіталізація крипторинку становила $2,57 трлн — це на $200 млрд менше, ніж $2,85 трлн, зафіксовані 31 січня.

На цьому тлі основні криптовалюти впевнено перебували в мінусі. Біткоїн, найбільший актив ринку, за цей період просів більш ніж на 6% і торгувався поблизу середини діапазону $78 000 після того, як опустився нижче кількох ключових технічних рівнів.

Ethereum (ETH) зазнав ще глибших втрат: падіння більш ніж на 10% — до близько $2 400. Solana (SOL) втратила понад 11%, зсунувшись у напрямку нижньої межі діапазону $100.

Binance Coin (BNB) та XRP також показали помітне зниження, посиливши відчуття, що розпродаж майже не залишив «тихих гаваней» у межах ринку.

Чому крипторинок падає

Останній спад спричинили макроекономічні та політичні чинники. Зокрема, з’явилися повідомлення, що колишнього посадовця ФРС Кевіна Ворша можуть висунути на посаду голови ФРС за Дональда Трампа.

У цьому контексті Ворша вважають прихильником жорсткішої монетарної політики та меншого балансу ФРС, що підживлює очікування довшого періоду високих ставок і зниження ліквідності. Такі умови зазвичай тиснуть на ризикові активи, зокрема криптовалюти, та підтримують сильніший долар США.

Цікаве по темі: 5 криптовалют, на які варто звернути увагу на думку експертів

Окрім монетарної політики, ринок загалом перейшов у режим уникнення ризику. Інвестори скорочують позиції у волатильних активах на тлі побоювань щодо жорсткішої ліквідності, часткового шатдауну уряду США та зростання геополітичної напруги. Зокрема, йдеться про нове загострення у відносинах США та Ірану після повідомлень про вибух у великому іранському порту. Різке зниження навіть традиційних «тихих гаваней» на кшталт золота та срібла додатково сигналізує про широке скорочення кредитного плеча.

Ринкові настрої теж різко погіршилися: індекс Crypto Fear and Greed Index обвалився до рівня «екстремального страху», що свідчить про підвищену тривожність. Хоча такі значення інколи передували формуванню «дна», у поточному середовищі вони, схоже, радше підсилюють тиск продажів, ніж приваблюють покупців.

Фактор ліквідності Біткоїна

Водночас аналіз The Kobeissi Letter, оприлюднений 31 січня, назвав головним драйвером розпродажу каскад ліквідацій, зумовлений ліквідністю.

За цією логікою, падіння Біткоїна нижче $79 000 значною мірою було наслідком ринкової структури, а не нових фундаментальних шоків.

Динаміка ціни вказує на три окремі хвилі ліквідацій упродовж 12 годин, які «змили» близько $1,3 млрд позицій із кредитним плечем. Спочатку Біткоїн консолідувався біля $84 000, однак примусові продажі зламали рівень підтримки. Далі наступні хвилі тиснули ціну вниз, коли ринок «вибивав» надмірно закредитовані довгі позиції.

Отже, тонка ліквідність і надлишкове плече створили різкі цінові «провали», а швидка зміна настроїв від крайнього оптимізму до страху лише посилила падіння.

