Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

29.01.2026 13:40
Ольга Деркач

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, за останній рік перетворилася на одного з найпомітніших покупців золота на глобальному ринку. За підрахунками Bloomberg, упродовж року компанія придбала понад 70 т дорогоцінного металу, що ставить її в один ряд із найбільшими центральними банками світу за темпами нарощування резервів

Фото: pexels.com

За словами гендиректора Tether Паоло Ардоїно, загальний обсяг золота, яким володіє компанія, становить близько 140 т. Більша частина цього металу зберігається як власні резерви Tether, ще частина — як забезпечення золотого токена XAUT.

Орієнтовна вартість такого запасу сягає $24 млрд, що робить його найбільшим відомим обсягом золота поза центральними банками, ETF та комерційними банками.

Tether купує золото зі швидкістю приблизно 1–2 т на тиждень і планує продовжувати закупівлі щонайменше в найближчі місяці. Компанія зберігає фізичний метал у власному надзахищеному сховищі у Швейцарії — колишньому ядерному бункері часів холодної війни. У Tether наголошують, що пряме володіння фізичним золотом є критично важливим елементом їхньої стратегії.

Активна присутність Tether на ринку вже привернула увагу аналітиків. У Jefferies Financial Group вважають, що закупівлі компанії могли стати одним із чинників зростання цін на золото на 65% минулого року, назвавши Tether «значним новим покупцем», здатним підтримувати довгостроковий попит. Водночас у World Gold Council зазначають, що вплив Tether є помітним, але не визначальним на тлі масштабних закупівель з боку центробанків і біржових фондів.

Окрім накопичення металу, Tether розширює амбіції й у торгівлі золотом. Компанія вже найняла колишніх топтрейдерів HSBC та розглядає можливість активної участі в арбітражних операціях між ф’ючерсами й фізичним ринком. Паралельно Tether інвестує в роялті-компанії, які отримують доходи від золотодобувних проєктів.

Стратегія Tether багато в чому нагадує підхід центральних банків. У компанії називають золото ліквідним резервним активом, який не є чиїмось боргом, і вважають його логічною альтернативою на тлі зростаючих ризиків для національних валют. На цьому фоні Tether розвиває і свій золотий токен XAUT, обсяг якого в обігу може зрости до $5–10 млрд уже до кінця року.

Попри ризики, пов’язані з відходом від доларових активів, ставка Tether на золото поки що виявляється вкрай вдалою. Компанія фактично стала новим типом гравця на ринку — криптоемітентом, який дедалі більше впливає на баланс сил у глобальній «золотій» екосистемі.

Джерело: Bloomberg.

