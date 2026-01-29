Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

Компанія Tether, емітент найбільшого у світі стейблкоїна USDT, за останній рік перетворилася на одного з найпомітніших покупців золота на глобальному ринку. За підрахунками Bloomberg, упродовж року компанія придбала понад 70 т дорогоцінного металу, що ставить її в один ряд із найбільшими центральними банками світу за темпами нарощування резервів

За словами гендиректора Tether Паоло Ардоїно, загальний обсяг золота, яким володіє компанія, становить близько 140 т. Більша частина цього металу зберігається як власні резерви Tether, ще частина — як забезпечення золотого токена XAUT.

Орієнтовна вартість такого запасу сягає $24 млрд, що робить його найбільшим відомим обсягом золота поза центральними банками, ETF та комерційними банками.

Tether купує золото зі швидкістю приблизно 1–2 т на тиждень і планує продовжувати закупівлі щонайменше в найближчі місяці. Компанія зберігає фізичний метал у власному надзахищеному сховищі у Швейцарії — колишньому ядерному бункері часів холодної війни. У Tether наголошують, що пряме володіння фізичним золотом є критично важливим елементом їхньої стратегії.

Активна присутність Tether на ринку вже привернула увагу аналітиків. У Jefferies Financial Group вважають, що закупівлі компанії могли стати одним із чинників зростання цін на золото на 65% минулого року, назвавши Tether «значним новим покупцем», здатним підтримувати довгостроковий попит. Водночас у World Gold Council зазначають, що вплив Tether є помітним, але не визначальним на тлі масштабних закупівель з боку центробанків і біржових фондів.

Цікаве по темі: Гендиректор Tether назвав найбільший ризик для Біткоїна у 2026 році

Окрім накопичення металу, Tether розширює амбіції й у торгівлі золотом. Компанія вже найняла колишніх топтрейдерів HSBC та розглядає можливість активної участі в арбітражних операціях між ф’ючерсами й фізичним ринком. Паралельно Tether інвестує в роялті-компанії, які отримують доходи від золотодобувних проєктів.

Стратегія Tether багато в чому нагадує підхід центральних банків. У компанії називають золото ліквідним резервним активом, який не є чиїмось боргом, і вважають його логічною альтернативою на тлі зростаючих ризиків для національних валют. На цьому фоні Tether розвиває і свій золотий токен XAUT, обсяг якого в обігу може зрости до $5–10 млрд уже до кінця року.

Попри ризики, пов’язані з відходом від доларових активів, ставка Tether на золото поки що виявляється вкрай вдалою. Компанія фактично стала новим типом гравця на ринку — криптоемітентом, який дедалі більше впливає на баланс сил у глобальній «золотій» екосистемі.

Джерело: Bloomberg.