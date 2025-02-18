Tether розробляє ШІ-платформу для покращення роботи мозку

Tether досліджує технологію інтерфейсу між мозком і комп’ютером (BCI), розробляючи BrainOS — платформу з відкритим вихідним кодом, покликану зробити цю інновацію децентралізованою і доступною

Компанія оголосила про цю ініціативу на своєму офіційному вебсайті , опублікувавши уривок з інтерв’ю свого генерального директора Паоло Ардойно. Ардойно підкреслив зобов’язання Tether забезпечити, щоб приватні структури не монополізували розвиток BCI.

«Tether Data очолює розробку BrainOS, платформи з відкритим вихідним кодом, яка має на меті демократизувати доступ до передових інструментів доповнення мозку, — сказав Ардойно. — Забезпечуючи децентралізацію та прозорість цієї технології, Tether виконує своє зобов’язання щодо розширення прав і можливостей людей за допомогою етичних і відкритих інновацій».

Цей крок ґрунтується на інвестиціях Tether у розмірі $200 млн у BlackRock Neurotech у квітні минулого року. BlackRock Neurotech, піонер в області BCI, вже розгорнула свою технологію для допомоги десяткам пацієнтів з паралічем, що дозволило їм керувати роботизованими кінцівками, літати на дронах і спілкуватися за допомогою однієї лише думки.

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Ардойно підкреслив важливість доповнення людини в епоху штучного інтелекту (ШІ). Він зазначив, що в той час як ШІ стрімко розвивається, людське пізнання залишається обмеженим біологічно. Він припустив, що інтеграція BCI з високошвидкісним доступом до даних може допомогти людині зберегти інтелектуальну релевантність у міру зростання можливостей ШІ.

«Мене, напевно, будуть критикувати за цю заяву, але я вважаю, що важливо бути гранично об’єктивним, аналізуючи вплив технології на суспільство в цілому. Межа між людською творчістю та художнім «моделюванням» ШІ вже сьогодні дуже тонка. Тому я вважаю, що в найближчі 5-10 років ми, швидше за все, не зможемо відрізнити, хто створив мистецький твір — людина чи машина», — сказав Ардойно.

Ардойно підкреслив, що, хоча людський мозок є чудовим, він має обмеження в обробці інформації. Він припустив, що співпроцесор для інтерфейсу «мозок-комп’ютер» може підвищити креативність та навички вирішення проблем, що потенційно прискорить наукові відкриття.

Ардойно також підкреслив потенціал BrainOS для усунення бар’єрів у спілкуванні та вираженні думок.

«Природна мова може виражати лише наближену думку, оскільки повний набір доступних термінів обмежений, — пояснив він. — Щоб бути повністю виразною, мова потребувала б нескінченної кількості термінів для опису кожної дрібної деталі думки».

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Джерело: Crypto.News.