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Tether планує запустити новий стейблкоїн

22.08.2024 13:40
Олеся Крамаренко
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Компанія Tether — емітент USDT — повідомила про плани з розробки стейблкоїна з прив’язкою до дирхама Об’єднаних Арабських Еміратів

Tether планує запустити новий стейблкоїн

Фото: unsplash.com

Цей проєкт, розроблений у партнерстві з технологічним конгломератом Phoenix Group PLC, що базується в ОАЕ, та за підтримки Green Acorn Investments Ltd, буде використовувати регуляторну базу ОАЕ для послуг з платіжними токенами.

Згідно з офіційним пресрелізом, новий стейблкоїн буде забезпечений ліквідними резервами в дирхамах, дотримуючись стандартів Tether.

Новий продукт має на меті покращити міжнародну торгівлю, спростити грошові перекази та запропонувати хеджування від валютних коливань шляхом надання цифрового представлення дирхама. Новий прив’язаний до дирхама стейблкоїн від Tether приєднується до реєстру інших забезпечених фіатом токенів компанії, таких як USDT і EURT.

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно зазначив:

«Об’єднані Арабські Емірати стають важливим світовим економічним центром, і ми вважаємо, що наші користувачі вважатимуть наш прив’язаний до дирхама токен цінним і універсальним надбанням. Прив’язаний до дирхама стейблкоїн Tether стане важливим інструментом для бізнесу та приватних осіб, які шукають безпечний та ефективний засіб для здійснення транзакцій в дирхамі Об’єднаних Арабських Еміратів, хай то транскордонні платежі, торгівля або просто диверсифікація своїх цифрових активів».

Прийняття криптовалют в ОАЕ

Впровадження криптовалют в Об’єднаних Арабських Еміратах різко зросло з 2022 року, в першу чергу завдяки створенню Органу регулювання віртуальних активів (VARA), першого незалежного регулятора у своєму роді. Сприятливе регуляторне середовище перетворило такі міста, як Дубай та Абу-Дабі, на провідні центри криптовалютних та блокчейн-інновацій.

Нагадаємо, що у червні Tether повідомила про офіційний запуск Alloy by Tether, революційного активу, забезпеченого Tether Gold.

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За матеріалами CryptoPotato

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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