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Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether

13.08.2024 12:20
Ольга Деркач
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Генеральний директор Tether Паоло Ардойно висловив занепокоєння, що регулювання Європейського Союзу щодо ринків криптоактивів (MiCA) становить системний ризик не тільки для стейблкоінїв, але й для банківської системи в цілому

Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether

Регламент MiCA створює загрозу для стейблкоїнів та банків — СЕО Tether Фото: freepik.com

«Проблема, яку я бачу в MiCA, полягає в тому, що замість того, щоб зробити систему більш безпечною, вона насправді створює неймовірно великий системний ризик», — сказав Ардойно.

Регламент MiCA, який набув чинності 30 червня, накладає суворі обмеження на операції зі стейблкоїнами в Європейському економічному просторі. Зокрема, він вимагає, щоб щонайменше 60% резервів, які підтримують стейблкоїни, зберігалися на банківських рахунках в ЄС.

Ардойно підкреслив, що фінансові установи працюють в умовах дробового резервування, коли лише частина депозитів доступна для зняття в будь-який момент часу, що робить їх вразливими до атак.

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Він також зазначив, що готівкові депозити в ЄС застраховані лише на суму до $100 000 — сума, яка, на його думку, є недостатньою для великих емітентів стейблкоїнів, таких як Tether.

Ардойно навів як приклад крах у 2023 році каліфорнійського банку Silicon Valley Bank, що базується в Каліфорнії. Банк, який мав значні резерви монети USDC, зазнав банкрутства, що призвело до депегментації стейблкоїна.

«Банк Silicon Valley Bank збанкрутував — ми всі про це знаємо, а наш головний конкурент ледь не загинув, — пояснив Ардойно. — Так що, я думаю, ми маємо дуже, дуже свіжий приклад того, чому це погана ідея».

Нагадаємо, що фінустанови ЄС готуються до імплементації DORA. Закон про цифрову операційну стійкість (Digital Operational Resilience Act, DORA) має на меті переосмислити операційні стандарти для фінансових установ по всьому Європейському Союзу (ЄС).

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За матеріалами: Coin Telegraph.

Рубрики: БанкиЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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