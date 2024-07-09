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Tron розробляє безгазові стейблкоїни

09.07.2024 18:00
Ольга Деркач
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Засновник Tron Джастін Сан вважає, що безгазові стейблкоїни можуть вивести корпоративне впровадження блокчейну на новий рівень

Tron розробляє безгазові стейблкоїни

Tron розробляє безгазові стейблкоїни Фото: freepik.com

Сан повідомив, що його команда працює над створенням безгазового стейблкоїну, який зробить пірінгові перекази безкоштовними для всіх.

Сун сподівається інтегрувати рішення для стейблкоїнів у блокчейн Tron у четвертому кварталі, а незабаром після цього — в Ethereum та інші ланцюжки, сумісні з Ethereum.

«Перекази можна буде здійснювати без сплати будь-яких газових токенів, оскільки комісія повністю покриватиметься самими стейблкоїнами», — пояснив Сун.

Однак він не пояснив, як саме працюватиме цей механізм.

Сун вважає, що безгазові стейблкоїни можуть змінити правила гри для компаній, які хочуть пропонувати послуги зі стейблкоїнами.

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«Я вважаю, що подібні послуги значно полегшать великим компаніям розгортання стейблкоїн-сервісів на блокчейні, піднявши масове впровадження блокчейну на новий рівень», — зазначив він.

Tron наразі лідирує на ринку пірингових переказів стейблкоїнів і стабільно обробляє в два-три рази більше обсягів, ніж Ethereum, який посідає друге місце.

Рішення Tron може скласти конкуренцію PYUSD від PayPal, який дозволяє певним користувачам з США здійснювати транскордонні платежі безкоштовно. Circle USDC на базі Ethereum 2-го рівня через гаманець Coinbase також дозволяє здійснювати безкоштовні перекази.

Circle і криптовалютна біржа Binance нещодавно видалили підтримку USDC на Tron, що, можливо, стимулює Tron до створення власного рішення. Tron також розглядає можливість створення рішення для другого рівня Біткоїна, яке б підтримувало «загорнуту» версію Tether, що потенційно може дозволити мільярдам доларів влитися в екосистему Біткоїна.

Наразі Tron використовує існуючі міжмережеві протоколи для передачі USDT та інших токенів між Біткоїном і Tron.

Нагадаємо, що шахраї намагаються обдурити користувачів Ripple за допомогою фальшивого стейблкоїна. На XRP Ledger з’явився фальшивий токен Ripple USD (RLUSD).

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За матеріалами: Coin Telegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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