Tron розробляє безгазові стейблкоїни

Засновник Tron Джастін Сан вважає, що безгазові стейблкоїни можуть вивести корпоративне впровадження блокчейну на новий рівень

Сан повідомив, що його команда працює над створенням безгазового стейблкоїну, який зробить пірінгові перекази безкоштовними для всіх.

Сун сподівається інтегрувати рішення для стейблкоїнів у блокчейн Tron у четвертому кварталі, а незабаром після цього — в Ethereum та інші ланцюжки, сумісні з Ethereum.

Однак він не пояснив, як саме працюватиме цей механізм.

Сун вважає, що безгазові стейблкоїни можуть змінити правила гри для компаній, які хочуть пропонувати послуги зі стейблкоїнами.

Цікаве по темі: Криптовалютна біржа Uphold оголосила про делістинг шести стейблкоїнів, включно з Tether

Our team is developing a new solution that enables gas-free stablecoin transfers. In other words, transfers can be made without paying any gas tokens, with the fees being entirely covered by the stablecoins themselves.

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) July 6, 2024