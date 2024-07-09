Tron розробляє безгазові стейблкоїни

Засновник Tron Джастін Сан вважає, що безгазові стейблкоїни можуть вивести корпоративне впровадження блокчейну на новий рівень

Сан повідомив, що його команда працює над створенням безгазового стейблкоїну, який зробить пірінгові перекази безкоштовними для всіх.

Сун сподівається інтегрувати рішення для стейблкоїнів у блокчейн Tron у четвертому кварталі, а незабаром після цього — в Ethereum та інші ланцюжки, сумісні з Ethereum.

«Перекази можна буде здійснювати без сплати будь-яких газових токенів, оскільки комісія повністю покриватиметься самими стейблкоїнами», — пояснив Сун.

Однак він не пояснив, як саме працюватиме цей механізм.

Сун вважає, що безгазові стейблкоїни можуть змінити правила гри для компаній, які хочуть пропонувати послуги зі стейблкоїнами.

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«Я вважаю, що подібні послуги значно полегшать великим компаніям розгортання стейблкоїн-сервісів на блокчейні, піднявши масове впровадження блокчейну на новий рівень», — зазначив він.

Our team is developing a new solution that enables gas-free stablecoin transfers. In other words, transfers can be made without paying any gas tokens, with the fees being entirely covered by the stablecoins themselves. — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) July 6, 2024

Tron наразі лідирує на ринку пірингових переказів стейблкоїнів і стабільно обробляє в два-три рази більше обсягів, ніж Ethereum, який посідає друге місце.

Рішення Tron може скласти конкуренцію PYUSD від PayPal, який дозволяє певним користувачам з США здійснювати транскордонні платежі безкоштовно. Circle USDC на базі Ethereum 2-го рівня через гаманець Coinbase також дозволяє здійснювати безкоштовні перекази.

Circle і криптовалютна біржа Binance нещодавно видалили підтримку USDC на Tron, що, можливо, стимулює Tron до створення власного рішення. Tron також розглядає можливість створення рішення для другого рівня Біткоїна, яке б підтримувало «загорнуту» версію Tether, що потенційно може дозволити мільярдам доларів влитися в екосистему Біткоїна.

Наразі Tron використовує існуючі міжмережеві протоколи для передачі USDT та інших токенів між Біткоїном і Tron.

Нагадаємо, що шахраї намагаються обдурити користувачів Ripple за допомогою фальшивого стейблкоїна. На XRP Ledger з’явився фальшивий токен Ripple USD (RLUSD).

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За матеріалами: Coin Telegraph.