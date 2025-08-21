close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

21.08.2025 18:20
Микола Деркач

Ажіотаж навколо мемкоїна Каньє Веста, Yeezy Money (YZY), вже забрав свою першу гучну жертву. Ончейн-дані свідчать, що один криптотрейдер, відомий як гаманець 6ZFnRH, втратив пів мільйона доларів менш ніж за дві години після того, як неправильно оцінив різкі коливання ціни токена

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

Фото: freepik.com

Спершу трейдер витратив 1,55 млн USDC, аби придбати 996 453 YZY за середньою ціною $1,56. Однак через зменшення ліквідності та зміну настроїв ринку курс YZY впав нижче $1. Інвестор здався на позначці $1,06, повернувши лише 1,05 млн USDC і зафіксувавши приголомшливі збитки у $500 тис. у рекордно короткі строки.

Волатильність Yeezy Money не лякає інших трейдерів

Жорстка ліквідація не зупинила спекулянтів від подальших інвестицій у монету. Відомий трейдер Machi Big Brother (@machibigbrother) оголосив про відкриття довгої позиції з трьохкратним плечем на 570 000 YZY ($613 800), розраховуючи заробити на волатильності токена.

Сам Каньє Вест також підняв ставки. Згідно з даними блокчейну, він влив 30 млн YZY (оцінених у $34 млн) у пул ліквідності на Meteora, встановивши автоматичний діапазон між $3,17 та $4,49.

Читайте також: Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross

Коли ціна опуститься нижче нижньої межі, Вест почне отримувати комісії, поступово продаючи токени за USDC. Якщо ж YZY перевищить верхній коридор, уся алокація буде продана, що дозволить реалізувати до $134 млн на пікових рівнях.

Ідеальний шторм навколо YZY

Поєднання збитків великих інвесторів, спекулятивного кредитного плеча та ліквідності від знаменитості створили ідеальний шторм навколо YZY. Наразі токен опустився нижче $1, що викликає сумніви щодо його життєздатності.

Раніше ми писали, що соцмережі цього тижня вибухнули панікою після того, як on-chain-трекери зафіксували масштабні переміщення біткоїнів, пов’язані з трастом BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Заголовки кричали про «масовий скид», адже лише за останній тиждень було переміщено понад 50 000 BTC (на суму $548 млн). На перший погляд це виглядає так, ніби найбільший гравець на ринку біткоїн-ETF на Волл-стріт позбувається монет, але реальність набагато менш драматична.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги 20.08.2025

BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги
Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross 20.08.2025

Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross
Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик 19.08.2025

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик
XRP може впасти до $2 — криптоаналітик 18.08.2025

XRP може впасти до $2 — криптоаналітик
На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт 18.08.2025

На Біткоїн чекає крах найближчими роками — криптоексперт
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 18.08.2025

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

 Сьогодні  17:10

Рада ухвалила закони для запуску Defence City в Україні — Гетманцев

 Сьогодні  16:00

Що таке квантові точки та як Samsung революціонізує світ дисплеїв

 Сьогодні  14:50

Кількість банківських відділень в Україні стрімко падає — НБУ

 Сьогодні  13:40

Названо дату появи «Чорного Місяця»: що це за явище

 Сьогодні  12:30

НБУ презентував нову банкноту номіналом 20 гривень

 Сьогодні  10:10

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.