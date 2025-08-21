Криптотрейдер втратив $500 тис. за 2 години, торгуючи цією криптовалютою

Ажіотаж навколо мемкоїна Каньє Веста, Yeezy Money (YZY), вже забрав свою першу гучну жертву. Ончейн-дані свідчать, що один криптотрейдер, відомий як гаманець 6ZFnRH, втратив пів мільйона доларів менш ніж за дві години після того, як неправильно оцінив різкі коливання ціни токена

Спершу трейдер витратив 1,55 млн USDC, аби придбати 996 453 YZY за середньою ціною $1,56. Однак через зменшення ліквідності та зміну настроїв ринку курс YZY впав нижче $1. Інвестор здався на позначці $1,06, повернувши лише 1,05 млн USDC і зафіксувавши приголомшливі збитки у $500 тис. у рекордно короткі строки.

YZY has dropped below $1. Whale 6ZFnRH spent 1.55M $USDC to buy 996,453 $YZY at $1.56, then sold for 1.05M $USDC at $1.06—losing $500K in less than 2 hours.https://t.co/VrSJBcpmQB pic.twitter.com/YsOjjj0FqL — Lookonchain (@lookonchain) August 21, 2025

Волатильність Yeezy Money не лякає інших трейдерів

Жорстка ліквідація не зупинила спекулянтів від подальших інвестицій у монету. Відомий трейдер Machi Big Brother (@machibigbrother) оголосив про відкриття довгої позиції з трьохкратним плечем на 570 000 YZY ($613 800), розраховуючи заробити на волатильності токена.

Сам Каньє Вест також підняв ставки. Згідно з даними блокчейну, він влив 30 млн YZY (оцінених у $34 млн) у пул ліквідності на Meteora, встановивши автоматичний діапазон між $3,17 та $4,49.

Коли ціна опуститься нижче нижньої межі, Вест почне отримувати комісії, поступово продаючи токени за USDC. Якщо ж YZY перевищить верхній коридор, уся алокація буде продана, що дозволить реалізувати до $134 млн на пікових рівнях.

Ідеальний шторм навколо YZY

Поєднання збитків великих інвесторів, спекулятивного кредитного плеча та ліквідності від знаменитості створили ідеальний шторм навколо YZY. Наразі токен опустився нижче $1, що викликає сумніви щодо його життєздатності.

Раніше ми писали, що соцмережі цього тижня вибухнули панікою після того, як on-chain-трекери зафіксували масштабні переміщення біткоїнів, пов’язані з трастом BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Заголовки кричали про «масовий скид», адже лише за останній тиждень було переміщено понад 50 000 BTC (на суму $548 млн). На перший погляд це виглядає так, ніби найбільший гравець на ринку біткоїн-ETF на Волл-стріт позбувається монет, але реальність набагато менш драматична.

