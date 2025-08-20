close-btn
BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги

20.08.2025 18:20
Микола Деркач

Соцмережі цього тижня вибухнули панікою після того, як on-chain-трекери зафіксували масштабні переміщення біткоїнів, пов’язані з трастом BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Фото: unsplash.com

Заголовки кричали про «масовий скид», адже лише за останній тиждень було переміщено понад 50 000 BTC (на суму $548 млн). На перший погляд це виглядає так, ніби найбільший гравець на ринку біткоїн-ETF на Волл-стріт позбувається монет, але реальність набагато менш драматична.

Що відбувається з IBIT

Дані показують, що протягом тижня відбулося 8 668 транзакцій, пов’язаних з IBIT, а баланс біткоїнів фонду знизився з 562 000 BTC до 511 978 BTC. Окремі перекази часто становили близько 300 BTC (приблизно $35 млн кожен), але траплялися і більші — наприклад, транзакція на 196,55 BTC вартістю $22,9 млн.

On-chain-панелі чітко зафіксували рух: баланси в гаманцях BlackRock зменшувалися «східцями», коли активи перетікали між різними адресами.

Читайте також: Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross

Внутрішнє переміщення активів

Попри драматичну картинку, ці потоки є звичайними операціями ETF. Кастодіани регулярно переміщують монети між холодними сховищами, гарячими гаманцями та контрагентами для забезпечення безпеки та ліквідності. Якщо BTC безпосередньо не надходять на біржі, це не є сигналом про неминучий тиск продажів.

Насправді IBIT зберігає весь Біткоїн, який забезпечує частки інвесторів. Активи під управлінням залишаються недоторканими — йдеться лише про управління гаманцями, а не про ліквідацію.

Втім, момент виявився невдалим для настроїв на ринку. Біткоїн торгується на рівні $113 500, знизившись на 5% за тиждень на тлі загального відкату ризикових активів. Трейдери, налякані наративом про «масовий скид BlackRock», могли посилити падіння, хоча фундаментальні показники не змінилися.

Мільйони у біткоїнах, що рухаються з гаманців BlackRock, звучать драматично. Але справжній сигнал для ринку — це припливи монет на біржі: саме там формується реальний тиск продажів. А переміщення активів глибше в кастодіальний обіг, навпаки, вказує на довгострокове зберігання, а не на «дампінг».

