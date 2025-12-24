close-btn
Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта

24.12.2025 13:40
Микола Деркач

Поки Біткоїн (BTC) бореться із затяжними «ведмежими» настроями поблизу рівня $90 000, оцінки одного трейдингового експерта вказують, що актив може зазнати подальшої корекції в напрямку зони $37 000

Фото: pixabay.com

Так, криптоаналітик Алі Мартінес окреслив цей потенційний рух, спираючись на квартальну цінову структуру Біткоїна.

У дописі в X у грудні фахівець звернув увагу на повторюваний цикл «буму та спаду», який визначав кожен великий «бичачий» і «ведмежий» ринок від моменту появи Біткоїна. Історично за кожним великим ралі слідувала тривала корекція приблизно на один рік, із просіданням на 70%–85% від пікових рівнів.

Ключові цінові рівні Біткоїна, за якими варто стежити

Автор аналізу стверджує, що поточна структура Біткоїна дуже схожа на вершини попередніх циклів. Прогнозується потенційне падіння, що відповідає попереднім «ведмежим» ринкам. Це означає формування дна в діапазоні $37 000–$38 000, який збігається з колишніми ключовими зонами підтримки.

Історично «ведмежі» зниження розгорталися приблизно протягом чотирьох квартальних свічок, або близько 12 місяців. Виходячи з цього патерну, аналітик оцінює, що наступний значний мінімум може сформуватися приблизно через 288 днів, тобто ймовірне дно припаде на жовтень 2026 року.

Читайте також: Волатильність Біткоїна лякає, але історія на боці терплячих — Santiment

Попередні ринкові низини також, як правило, формувалися через тривалі періоди низької волатильності та зменшення обсягів, а не через різкі розвороти. Це свідчить про те, що навіть поблизу $37 000 більш імовірною є консолідація, а не негайний відскок.

Такий прогноз може посилити тиск на ціну Біткоїна, який упродовж останніх сесій не зміг упевнено закріпитися вище $90 000. Частково це пов’язують зі зниженням попиту з боку інституційних інструментів у біржових фондах (ETF) та обережним позиціюванням напередодні святкового періоду наприкінці року.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався на рівні $89,5 тис, — на тижневому таймфреймі актив показав помірне зростання.

Водночас за поточної ціни монета перебуває нижче і за 50-денною простою ковзною середньою (SMA) на рівні $93 693, і за 200-денною SMA на рівні $101 460. Це сигналізує про «ведмежий» імпульс як у короткостроковому, так і в довгостроковому тренді, а ці рівні виступають ключовим опором.

Тим часом 14-денний індекс відносної сили (RSI) на рівні 46,17 залишається нейтральним, не вказуючи ані на перекупленість, ані на перепроданість, і свідчить про відсутність вираженого напрямку для швидкого розвороту.

За матеріалами finbold.com.

