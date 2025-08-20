Ціна Біткоїна падає: на графіках Death Cross

Біткоїн за останній тиждень впав на 5,5% — до $113,7 тис., станом на 20 серпня 2025 року. Його домінування на ринку криптовалют також демонструє низхідну тенденцію, перетнувши позначку 60%. На графіку домінування сформувався рідкісний патерн Death Cross

Станом на 20 серпня домінування Біткоїна становить 59% (за даними CoinMarketCap): 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну зверху вниз — сигнал, який традиційно вважається ознакою послаблення базового тренду.

На відміну від ціни Біткоїна, домінування вимірює частку від загальної ринкової капіталізації криптовалют, яку займає BTC у порівнянні з альткоїнами. Коли домінування знижується, це відображає перетікання капіталу в альтернативні активи, що часто збігається з періодами відносного зростання Ethereum та інших великих токенів. До слова, частка ETH зросла до 13,3%.

За останні три місяці домінування Біткоїна різко впало з понад 64%, що було зумовлено активними інвестиціями в альткоїни та фіксацією прибутку після літнього ралі BTC. Торговельні обсяги при цьому залишаються високими, що свідчить про підвищений апетит до ризику поза межами Біткоїна.

Технічний аналіз Death Cross Біткоїна

З технічної точки зору, поява Death Cross вказує на те, що домінування Біткоїна може й надалі слабшати у короткостроковій перспективі.

Історично такі злами відкривали шлях до так званих «міні-сезонів альткоїнів», коли капітал переходив у більш волатильні інструменти: токени рівня Layer-1, DeFi-проєкти та навіть у монети середньої капіталізації, що опинилися у тренді. Водночас важливо зазначити, що Death Cross на графіку домінування не завжди гарантує тривале зростання альткоїнів, особливо у випадку скорочення ліквідності на ширшому ринку.

Індикатори динаміки/імпульсу (які вимірюють силу та швидкість руху ціни та домінування) підкріплюють цю тенденцію. Індекс відносної сили (RSI) для домінування BTC зараз становить 36,42, тобто лише трохи вище зони перепроданості, тоді як ковзні середні сигналізують про стійкий тиск до зниження. Це поєднання посилює ймовірність того, що Біткоїн може втратити ще більше позицій на користь альткоїнів, якщо не відбудеться різкий розворот настроїв на ринку.

