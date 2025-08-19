Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

Біткоїн не «навіть близько» не підійде до $100 000 під час поточної корекції, а нові історичні максимуми ще попереду, прогнозує аналітик під ніком BitQuant

Останні прогнози аналітика додають надії нервовим трейдерам і включають ціль у $145 000 за Біткоїн.

Шлях до $145 000 для Біткоїна усе ще відкритий

Хоча Біткоїн просів нижче $114 500, зафіксувавши падіння на 8,8% від свого останнього рекордного максимуму, не всі переймаються за найближче майбутнє.

BitQuant, відомий у соцмережах своїм бичачим поглядом на ринок Біткоїна як у коротких, так і в довших часових масштабах, заявив, що BTC/USD утримає шестизначний рівень.

«Біткоїн не опуститься нижче $100 000 — не в цьому циклі. Неважливо: новини, ФРС чи інфляція», — вважає аналітик.

На запитання, чи може ціна «торкнутися» цієї психологічної позначки, він додав, що BTC навіть «близько не підійде» до таких рівнів.

Ця точка зору прозвучала після того, як BitQuant підтвердив наступну локальну ціль для BTC у $145 000, яка залишається актуальною протягом 2025 року.

Анонімний аналітик вже потрапляв у заголовки раніше — він правильно спрогнозував попередній історичний максимум Біткоїна у 2024 році, до халвінгу.

Наразі існують припущення, що вершина цього циклу може скласти близько $250 000.

Падіння Біткоїна

Інші учасники ринку продовжують боятися гіршого. Для трейдера під ніком Roman, відомого своїми консервативними поглядами на ціну на цьому етапі бичачого ринку, $100 000 — це зовсім не гарантована зона.

«Ставлю на те, що це падіння не знайде адекватної зони для відскоку, доки не досягне $112 000, — написав він. — Якщо ми не зможемо знайти розворот, то закриття нижче буде некрасивим і відправить нас прямо на $97 000. Поки що жодних ознак розвороту не бачу».

Раніше Roman звертав увагу на слабкі обсяги, які супроводжували останній історичний максимум, як доказ нестійкості цього руху. На його думку, Біткоїн дедалі більше нагадує ситуацію на піку попереднього бичачого ринку в кінці 2021 року.

Трейдери й далі уважно стежать за ліквідністю в ордербуках бірж, очікуючи на новий короткий шорт-сквіз після падіння нижче $114 500.

За даними CoinGlass, 24-годинні ліквідації на крипторинку становили $333 млн.

Трейдер і аналітик Rekt Capital зазначив, що ціна BTC закрила «розрив», який залишився на ф’ючерсному ринку Біткоїна CME з липня.

