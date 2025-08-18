XRP може впасти до $2 — криптоаналітик

XRP знову у центрі уваги — і знову з негативних причин. На момент написання токен торгувався на рівні $2,96, знизившись на 5% за останні 24 години і на 9% за тиждень, продовжуючи падіння з нещодавніх максимумів у $3,31

Цей спад відбувся попри гучну юридичну перемогу Ripple на початку серпня, що підкреслює, наскільки швидко змінилися настрої ринку.

За цей період ринкова капіталізація XRP скоротилася майже на $20 млрд — зі $196 млрд до $176 млрд. Цікаво, що падіння збіглося зі стрибком торгової активності: обсяг за 24 години зріс на 69,97%, до $6,37 млрд. Це свідчить про посилення спекулятивних потоків і можливий розподіл монет.

Тиск пропозиції XRP посилюється

Додаткову тривогу інвесторам спричинили великі перекази токенів, пов’язані зі співзасновником Ripple Крісом Ларсеном. З 17 липня гаманці, які йому приписують, вивели приблизно 50 млн XRP (понад $140 млн) на біржі.

Хоча прямих доказів розпродажів немає, сама наявність таких переказів достатня, щоб розхитати ринок. Гаманці Ларсена досі зберігають близько 2,5 млрд XRP ($7,4 млрд), тож нові переміщення можуть створити додатковий тиск на продаж.

Історично надходження великих обсягів від ключових холдерів на біржі тісно корелює з падінням ціни, оскільки трейдери намагаються випередити потенційні «зливи». У цьому випадку час транзакцій Ларсена майже точно збігся зі зниженням XRP з $3,38 до рівнів нижче $3.

Прогноз аналітиків щодо XRP

Відомий ончейн-аналітик Алі Мартінес додав песимізму, заявивши, що технічна структура XRP ще більше погіршилася.

«XRP щойно втратив ще один рівень підтримки на $3 і може прямувати до $2,60 або навіть $2», — зазначив Мартінес.

Його попередження підкреслює три ключові фактори тиску на XRP: занепокоєння через дії «китів», технічні пробої нижче важливих рівнів підтримки та відтік капіталу у Біткоїн, оскільки інституційні інвестори зміщують увагу в бік «безпечніших» активів.

На даний момент зона $3 стала критичною як з технічної, так і з психологічної точки зору. Закриття нижче цього рівня може відкрити шлях до падіння в район $2,60, а його пробій — підтвердити сценарій Мартінеса про повне зниження до $2.

Попри очікування, що юридична перемога Ripple забезпечить довгострокову підтримку, реакція ринку наразі затьмарена страхами щодо пропозиції та загальною обережністю до альткоїнів.

