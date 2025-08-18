Найбільший у світі суверенний фонд збільшив вкладення в Біткоїн

Норвезький суверенний фонд, найбільший у світі, суттєво збільшив свою експозицію у Біткоїні

Norges Bank Investment Management (NBIM) збільшив свої активи у Біткоїні на 83% у другому кварталі 2025 року. Важливо зазначити, що NBIM керує портфелем Норвегії на $1,6 трлн, фінансованим за рахунок нафти.

Експозиція фонду зросла з 6 200 до 11 400 BTC-еквівалентів. Більшість експозиції NBIM у Біткоїні утримується опосередковано через акції Strategy (MSTR), найбільшого корпоративного власника Біткоїна.

Однак NBIM також відкрив невелику позицію, еквівалентну 200 BTC, у японській компанії Metaplanet.

Джефф Кендрик, керівник досліджень цифрових активів у Standard Chartered, відзначив масштаб цього кроку: «Я щойно прогнав свою звичну таблицю за формами 13F для BTC ETF, MSTR та Metaplanet… Найцікавіша деталь цього разу — покупка NBIM акцій MSTR і Metaplanet».

Хоча NBIM не робив публічних заяв щодо збільшення експозиції, цей крок відбувається на тлі ширшої хвилі інституційної участі у Біткоїні через біржові акції та ETF.

Суверенні фонди зазвичай розглядаються як довгострокові та стратегічно обережні інвестиції. Тому така суттєва активізація є особливо помітною.

Час кроку також збігається з поступовим зростанням ціни Біткоїна протягом останнього кварталу. Сприятливими факторами стали сильні притоки в ETF і зростання прийняття криптовалюти корпораціями та державами. Серед інших факторів — макроекономічна невизначеність.

Для NBIM, який зобов’язаний забезпечувати довгострокові доходи майбутнім поколінням Норвегії, розподіл у Біткоїні становить лише невелику частку загальних активів. Однак це може бути стратегічним захистом від девальвації валют та геополітичних ризиків.

Останній крок NBIM може не бути поодиноким. Аналітики індустрії відзначають зростаючу тенденцію серед суверенних фондів і великих пенсійних менеджерів. Деякі з цих інституцій тихо досліджують Біткоїн як частину диверсифікованих довгострокових портфелів.

Якщо така практика триватиме, ці тихі, але рішучі алокації можуть перевищити ліквідність Біткоїна та його інституційну надійність. Цей зсув може позначати ранні етапи прийняття Біткоїна під підтримкою суверенних фондів.

Джерело: BeinCrypto.