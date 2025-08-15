close-btn
Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

15.08.2025 12:00
Ольга Деркач

Домінування Біткоїна впало до мінімуму за пів року, тоді як ринкова капіталізація альткоїнів з липня зросла на 50%. Це створює умови для сезону альткоїнів, заявили в Coinbase

За словами компанії, останнім часом альткоїни демонструють значне зростання, а ринкові умови свідчать про можливий перехід інвесторів до криптовалют поза Біткоїном.

«Ми вважаємо, що поточні ринкові умови вказують на ймовірний перехід до повномасштабного сезону альткоїнів у міру наближення вересня», — написав Девід Дуонг, глобальний керівник відділу досліджень Coinbase Institutional.

Таким чином, він приєднався до зростаючої групи трейдерів та аналітиків, які очікують швидкий прихід альтсезону.

У Coinbase визначають сезон альткоїнів як період, коли щонайменше 75% із топ-50 альткоїнів за ринковою капіталізацією перевищують дохідність Біткоїна (BTC) за останні 90 днів.

Дуонг додав, що зараз значний обсяг роздрібного капіталу «чекає на узбіччі» у фондах грошового ринку, і пом’якшення монетарної політики ФРС може «відкрити шлях до більшої участі роздрібних інвесторів у середньостроковій перспективі».

Цікаве по темі: BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

Індекс споживчих цін (CPI) США за липень цього тижня показав інфляцію на рівні 2,7% у річному вимірі. Це підвищило ймовірність зниження ставки ФРС у вересні до 92% за даними ф’ючерсного ринку.

Більш низькі відсоткові ставки можуть залучити новий капітал і стати каталізатором для ризикових активів, таких як альткоїни.

Домінування Біткоїна знижується

Ще одним чинником, який може пришвидшити прихід альтсезону, є зменшення частки Біткоїна в загальній капіталізації крипторинку.

З травня домінування BTC знизилось приблизно на 10% — з понад 65% до 59% на серпень, що, за словами Дуонга, «сигналізує про початкову стадію перетоку капіталу в альткоїни».

Індекси альтсезону зростають

Індекси сезону альткоїнів також рухаються вгору, але поки що залишаються нижчими за позначку 75, після якої історично починається altseason. Хоча з початку липня капіталізація альткоїнів зросла більш ніж на 50%, зазначив Дуонг.

Індекс Altcoin Season від CoinMarketCap зараз становить 44 (у липні він був нижче 25). Індекс Blockchain Center — 53 (нейтральний рівень), а Altseason Index від CryptoRank — 50.

Джерело: Cointelegraph.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.