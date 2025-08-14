BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock досягла нового етапу у своїй стратегії роботи з цифровими активами

За даними Finbold на основі інформації з платформи блокчейн-аналітики Arkham, станом на 14 серпня 2025 року обсяг її криптовалютних активів становить $103,98 млрд.

У портфелі — $89,27 млрд у Біткоїні (743 310 BTC) та $14,71 млрд в Ethereum (3,2 млн ETH).

Це вражаюче зростання на $49,15 млрд з початку 2025 року, коли криптопортфель BlackRock оцінювався у $54,83 млрд, з яких $51,16 млрд припадало на BTC і $3,59 млрд — на ETH.

Активне накопичення Ethereum

За останні місяці темпи придбання Ethereum різко зросли. На початку року компанія мала близько 1,07 млн ETH вартістю $3,59 млрд. До 30 червня ця сума зросла до $4,21 млрд, а всього за наступні шість тижнів позиція більш ніж потроїлася — до $14,71 млрд.

У відсотковому вимірі обсяг ETH збільшився на 198,64%, а його вартість — більш ніж на 309% з початку року.

Для порівняння, Біткоїн, який досі домінує у криптопортфелі BlackRock (понад 85% активів), зріс повільніше: +34,52% за обсягом та +74,48% за вартістю з початку року.

Стрімке нарощування частки Ethereum відбувається на тлі зростання інституційного попиту, зокрема через приплив коштів в Ethereum-ETF, активніше використання DeFi та оптимістичні очікування щодо масштабування мережі Ethereum.

За загального обсягу активів під управлінням у $12,53 трлн станом на 30 червня, понад $100 млрд у криптовалютах становлять менш ніж 1% портфеля BlackRock, проте це чітко демонструє впевненість компанії у цифрових активах.

Нагадаємо, що Ethereum наближається до історичних максимумів, оскільки кілька бичачих сигналів створюють умови для ралі та відкриття нових цінових рівнів у найближчі дні.

