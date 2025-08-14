close-btn
PaySpaceMagazine

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

14.08.2025 18:20
Ольга Деркач

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock досягла нового етапу у своїй стратегії роботи з цифровими активами

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд Фото: pexels.com

За даними Finbold на основі інформації з платформи блокчейн-аналітики Arkham, станом на 14 серпня 2025 року обсяг її криптовалютних активів становить $103,98 млрд.

У портфелі — $89,27 млрд у Біткоїні (743 310 BTC) та $14,71 млрд в Ethereum (3,2 млн ETH).

Це вражаюче зростання на $49,15 млрд з початку 2025 року, коли криптопортфель BlackRock оцінювався у $54,83 млрд, з яких $51,16 млрд припадало на BTC і $3,59 млрд — на ETH.

Активне накопичення Ethereum

За останні місяці темпи придбання Ethereum різко зросли. На початку року компанія мала близько 1,07 млн ETH вартістю $3,59 млрд. До 30 червня ця сума зросла до $4,21 млрд, а всього за наступні шість тижнів позиція більш ніж потроїлася — до $14,71 млрд.

Цікаве по темі: Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі

У відсотковому вимірі обсяг ETH збільшився на 198,64%, а його вартість — більш ніж на 309% з початку року.

Для порівняння, Біткоїн, який досі домінує у криптопортфелі BlackRock (понад 85% активів), зріс повільніше: +34,52% за обсягом та +74,48% за вартістю з початку року.

Стрімке нарощування частки Ethereum відбувається на тлі зростання інституційного попиту, зокрема через приплив коштів в Ethereum-ETF, активніше використання DeFi та оптимістичні очікування щодо масштабування мережі Ethereum.

За загального обсягу активів під управлінням у $12,53 трлн станом на 30 червня, понад $100 млрд у криптовалютах становлять менш ніж 1% портфеля BlackRock, проте це чітко демонструє впевненість компанії у цифрових активах.

Нагадаємо, що Ethereum наближається до історичних максимумів, оскільки кілька бичачих сигналів створюють умови для ралі та відкриття нових цінових рівнів у найближчі дні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»

Емітент USDC запустить новий блокчейн

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі 14.08.2025

Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі
Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH 13.08.2025

Ethereum наближається до рекорду: трейдери прогнозують $13 000 за ETH
Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози 13.08.2025

Домінування Біткоїна падає попри зростання ціни: причини та прогнози
SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple 13.08.2025

SEC підтвердила завершення судової справи проти Ripple
Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим» 12.08.2025

Біткоїн вже понад рік не визнавали «мертвим»
Емітент USDC запустить новий блокчейн 12.08.2025

Емітент USDC запустить новий блокчейн
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:20

BlackRock володіє криптоактивами на понад $100 млрд

 Сьогодні  17:00

Сатоші Накамото тепер багатший за Білла Гейтса

 Сьогодні  15:40

Резидент Дія.Сіty залучив €420 000 інвестицій

 Сьогодні  14:20

Скільки великі платники податків внесли до бюджету України у 2025 році

 Сьогодні  12:00

Google та Wise тестують новий сервіс грошових переказів

 Сьогодні  11:00

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 Сьогодні  10:00

Біткоїн досяг нового історичного максимуму: що буде далі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.