Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

Співзасновник і виконавчий голова компанії Strategy, раніше відомої як MicroStrategy, Майкл Сейлор продовжує впроваджувати свою безкомпромісну стратегію накопичення Біткоїна — і вона приносить історичні результати

Станом на 12 серпня, при ціні Біткоїна $118 567, запас Сейлора у 628 946 BTC оцінюється приблизно у $76,16 млрд, згідно з даними моніторингу гаманців. При загальних інвестиціях у $46,1 млрд компанія Strategy має $30,06 млрд нереалізованого прибутку — паперовий приріст на 65%.

Michael Saylor’s STRATEGY has over $30 BILLION in unrealized Bitcoin profits 🤯 pic.twitter.com/z0rNxQrJRi — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 11, 2025

Strategy додала ще 155 BTC

Останнє зростання відбулося після купівлі компанією ще 155 BTC приблизно за $18 млн. Цей крок підкреслює непохитну віру Сейлора в Біткоїн як «цифрове золото» та найкращий резервний актив для корпоративної скарбниці.

Відтоді як у 2020 році компанія перейшла на стратегію «Bitcoin-first» для свого балансу, вона продовжує накопичувати монети як у періоди зростання, так і під час падінь, утримуючи статус найбільшого корпоративного власника Біткоїна з величезним відривом.

Для порівняння: легендарний інвестор Майкл Баррі заробив близько $700 млн на своїй знаменитій угоді «Велика коротка» під час фінансової кризи 2008 року — сума, яка значно поступається нинішнім паперовим прибуткам Сейлора.

З огляду на те, що Біткоїн наближається до свого історичного максимуму, а інституційний попит зростає, стратегія балансу MicroStrategy фактично перетворила компанію на аналог спотового ETF на Біткоїн — але під управлінням, мабуть, найвідомішого корпоративного проповідника BTC.

Також раніш ми писали, що Майкл Сейлор вважає, що Біткоїн (BTC) щороку перевершуватиме індекс S&P 500 на 6-8%.

Він окреслив орієнтовні річні показники: 12% для S&P 500 і 18-20% для Біткоїна.

Аргументи Сейлора прості: Біткоїн не несе контрагентських ризиків, притаманних корпоративним структурам, і не залежить від валютної експозиції, як традиційні акції.

«Біткоїн — це чистий капітал», — заявив Сейлор, додавши, що він не залежить від мит, логістики, менеджменту чи політичної ситуації, які обтяжують компанії з індексу S&P 500.

За матеріалами finbold.com.