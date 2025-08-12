close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

12.08.2025 18:00
Микола Деркач

Співзасновник і виконавчий голова компанії Strategy, раніше відомої як MicroStrategy, Майкл Сейлор продовжує впроваджувати свою безкомпромісну стратегію накопичення Біткоїна — і вона приносить історичні результати

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

Фото: unsplash.com

Станом на 12 серпня, при ціні Біткоїна $118 567, запас Сейлора у 628 946 BTC оцінюється приблизно у $76,16 млрд, згідно з даними моніторингу гаманців. При загальних інвестиціях у $46,1 млрд компанія Strategy має $30,06 млрд нереалізованого прибутку — паперовий приріст на 65%.

Strategy додала ще 155 BTC

Останнє зростання відбулося після купівлі компанією ще 155 BTC приблизно за $18 млн. Цей крок підкреслює непохитну віру Сейлора в Біткоїн як «цифрове золото» та найкращий резервний актив для корпоративної скарбниці.

Відтоді як у 2020 році компанія перейшла на стратегію «Bitcoin-first» для свого балансу, вона продовжує накопичувати монети як у періоди зростання, так і під час падінь, утримуючи статус найбільшого корпоративного власника Біткоїна з величезним відривом.

Читайте також: Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

Для порівняння: легендарний інвестор Майкл Баррі заробив близько $700 млн на своїй знаменитій угоді «Велика коротка» під час фінансової кризи 2008 року — сума, яка значно поступається нинішнім паперовим прибуткам Сейлора.

З огляду на те, що Біткоїн наближається до свого історичного максимуму, а інституційний попит зростає, стратегія балансу MicroStrategy фактично перетворила компанію на аналог спотового ETF на Біткоїн — але під управлінням, мабуть, найвідомішого корпоративного проповідника BTC.

Також раніш ми писали, що Майкл Сейлор вважає, що Біткоїн (BTC) щороку перевершуватиме індекс S&P 500 на 6-8%.

Він окреслив орієнтовні річні показники: 12% для S&P 500 і 18-20% для Біткоїна.

Аргументи Сейлора прості: Біткоїн не несе контрагентських ризиків, притаманних корпоративним структурам, і не залежить від валютної експозиції, як традиційні акції.

«Біткоїн — це чистий капітал», — заявив Сейлор, додавши, що він не залежить від мит, логістики, менеджменту чи політичної ситуації, які обтяжують компанії з індексу S&P 500.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ринки перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії — економіст

4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов 11.08.2025

Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов
Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика 11.08.2025

Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика
6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна 10.08.2025

6 найкращих моментів в історії для купівлі Біткоїна
Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant 08.08.2025

Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant
Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес 06.08.2025

Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес
Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі 05.08.2025

Біткоїн впаде нижче $90 000 у серпні — Кійосакі
Вибір редакції
Всі
«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

 Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
ТОП статей 11.08.2025

Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів
Останні новини
Сьогодні  19:50

НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії та застосував захід впливу до небанку

 Сьогодні  19:00

Емітент USDC запустить новий блокчейн

 Сьогодні  18:00

Біткоїн-стратегія Майкла Сейлора принесла Strategy $30 млрд нереалізованого прибутку

 Сьогодні  17:00

Нова пошта буде стягувати додаткову плату за одну з послуг

 Сьогодні  16:00

Криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP

 Сьогодні  15:00

Українські стартапи можуть отримати до €500 тис. від EIC

 Сьогодні  14:00

Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.