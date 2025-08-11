4 фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень на економічному календарі США, і вся увага прикута до звітів про інфляцію

Крипто- та фондові ринки продовжили зростання, попри триваючу невизначеність щодо тарифів. Підйому могли сприяти ознаки певної слабкості економіки та зростання ймовірності зниження ставки у вересні.

Втім, аналітики вважають, що подальший шлях може залишатися нерівним, адже торгівля, макроекономічні та геополітичні події й надалі кидають тінь на ринки.

Цього тижня вся увага — на даних про інфляцію та звітах про споживчі настрої, які також можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи у вересні.

Економічні події 11–15 серпня

Індекс споживчих цін (CPI) за липень, без урахування продуктів харчування та енергії, буде оприлюднено у вівторок, 12 серпня. Це один із двох основних показників інфляції.

Політики, бізнес і споживачі уважно стежать за звітом CPI, оскільки він відображає цінові тенденції в економіці та формує настрої. Очікується, що показник зросте до 2,8% з 2,7%.

Звіт про Індекс цін виробників (PPI) за липень вийде у четвер, 14 серпня. Це ще один провідний індикатор інфляції, який відображає витрати на виробництво для компаній і впливає на роздрібні ціни.

Цікаве по темі: Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика

У п’ятницю, 15 серпня, будуть опубліковані дані про роздрібні продажі за липень, які показують, скільки споживачі витрачають на товари тривалого та короткострокового користування, і відображають загальний стан економіки.

Після цього вийдуть попередні оцінки споживчих настроїв і очікувань щодо інфляції, які підсумовують результати щомісячного опитування, що вимірює впевненість споживачів та їх довгострокові інфляційні прогнози у США.

Поточна ймовірність зниження ставки у вересні становить 88%, згідно з інструментом CME futures Fed Watch.

Сезон прибуткової звітності наближається до завершення, тож увага переключається на Nvidia, яка має відзвітувати 27 серпня.

Огляд крипторинку

Ринковий імпульс вихідних підняв загальну капіталізацію ринку на 2% за день — до історичного максимуму $4,13 трлн.

Біткоїн підскочив більш ніж на 3% у 11 серпня зранку до чотиритижневого максимуму $121 850, наблизившись до свого історичного рекорду. Новий пік тепер виглядає неминучим.

Ethereum також випереджав за темпами зростання, піднявшись до майже чотирирічного максимуму $4 320 на початку тижня. ETH зараз відстає від свого піку 2021 року лише на 11,5%.

Справжню активність демонстрували лише дві найбільші монети, тоді як більшість альткоїнів залишалися без змін, за винятком Hyperliquid і Chainlink, які додали понад 4% за день.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

6 ознак того, що час продавати криптовалюту

4 криптовалюти з високим потенціалом зростання

Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant

Джерело: CryptoPotato.