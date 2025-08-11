close-btn
Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика

11.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Поки Біткоїн (BTC) набирає обертів на шляху до повернення до максимумів, експерт з криптотрейдингу заявив, що технічна картина вказує на можливий прорив до $148 000 у найближчі тижні

Коли Біткоїн досягне $148 000 — прогноз аналітика Фото: pixabay.com

Зокрема, BTC відбився від 50-денної ковзної середньої (MA) поблизу $111 000, утримуючи підтримку три дні поспіль. Це відновлення підштовхнуло ціну до верхньої межі низхідного каналу, повідомив TradingShot у публікації на TradingView.

Отже, впевнений прорив вище цього рівня підтвердить формування патерна bull flag (бичачий прапор), подібного до того, що спостерігався з 20 травня по 20 червня і спричинив різке зростання.

Той прорив збігся з bullish cross (бичачим перетином) на денному MACD, який зараз знову близький до повторення. Водночас TradingShot застеріг, що не всі такі сигнали призводять до стійкого зростання.

Якщо прорив підтвердиться, BTC може зрости до $140 000 у короткостроковій перспективі (приблизно +25% від точки прориву). Середньострокова ціль — $148 000 до кінця вересня 2025 року, згідно з розрахунками за рівнями Фібоначчі 2.0.

Цікаве по темі: 6 ознак того, що час продавати криптовалюту

Ключові рівні ціни Біткоїна

Аналітик Michaël van de Poppe зазначив, що імпульс Біткоїна посилився після прориву вище $116 973 — ключового рівня для повернення в попередній діапазон торгівлі. Це сталося після відскоку від критичної підтримки $114 753.

У своєму аналізі від 10 серпня він вказав на наступний рівень для перевірки — близько $119 200. Його пробиття може відкрити шлях до повторного тестування історичних максимумів. Водночас аналітик попередив, що може відбутися відкат для закриття «CME gap» перед подальшим зростанням.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $121 351 (+2,55% за добу та майже +6% за тиждень).

Нагадаємо, що Біткоїн демонструє ознаки короткострокової консолідації або помірного зниження після того, як минулого місяця оновив історичний максимум, перевищивши $123 000, повідомляє аналітична фірма CryptoQuant.

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
