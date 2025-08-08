Біткоїн увійшов у фазу «бичачої паузи» — CryptoQuant

Біткоїн демонструє ознаки короткострокової консолідації або помірного зниження після того, як минулого місяця оновив історичний максимум, перевищивши $123 000, повідомляє аналітична фірма CryptoQuant

«Біткоїн увійшов у фазу бичачого охолодження, оскільки індекс Bull Score знизився з 80 до 60. Хоча загальний фон залишається позитивним, імпульс ринку ослаб», — йдеться у звіті компанії.

Bull Score Index від CryptoQuant оцінює силу ринку Біткоїна на основі низки ончейн-індикаторів. Показники, близькі до 100, вказують на сильну купівельну активність і оптимістичні настрої, тоді як значення поблизу нуля свідчать про тиск з боку продавців і негативні очікування.

Поточне значення індексу — 60 — все ще вказує на переважно бичачий ринок, але з ослабленням динаміки. CryptoQuant пояснює падіння індексу як наслідок фіксації прибутку після зростання до рекордного максимуму та сезонного уповільнення торговельної активності влітку.

«Якщо ціна Біткоїна знизиться ще сильніше, індикатор може опуститися в негативну зону, а Bull Score Index впаде нижче 40. Це стане першим офіційним сигналом про ведмежий ринок з квітня 2023 року», — зазначили в компанії.

Що спричинило охолодження BTC

CryptoQuant повідомляє, що згасання імпульсу підтверджується кількома ончейн-індикаторами.

Ліквідність у стейблкоїнах зупинилася — сигнал став червоним. Це свідчить про зниження припливу нового капіталу на ринок, що зазвичай є раннім сигналом ослаблення купівельної сили. Наприклад, обсяг ліквідності Tether (USDT) зріс на $9,6 млрд за останні 60 днів, але зараз темпи зростання сповільнилися і вийшли за межі тренду.

Водночас індикатор прибутковості угод в ончейні також став червоним — це означає, що трейдери вже зафіксували значні прибутки й більше не тримають великого обсягу нереалізованого прибутку. Це класичний сигнал фази фіксації прибутку.

«Одним із важливих факторів може стати рішення ФРС США знизити процентну ставку на найближчому засіданні у вересні. Саме цього ринки давно очікують», — сказав керівник дослідницького відділу CryptoQuant Хуліо Морено.

На момент написання Біткоїн торгується на рівні близько $116 552, що на 1,39% вище, ніж добою раніше.

