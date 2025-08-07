close-btn
Криптотрейдер перетворив $2,9 тис. на $3,7 млн завдяки цьому мемкоїну

07.08.2025 11:00
Ольга Деркач

У вдалий момент криптоінвестор під псевдонімом frostx.sol зробив ставку, яка принесла йому прибуток у 1300 разів

Криптотрейдер перетворив $2,9 тис. на $3,7 млн завдяки цьому мемкоїну

Фото: chatgpt.com

За даними блокчейн-аналітики із платформи Solscan (станом на 6 серпня), трейдер інвестував $2 900 у мемкоїн TROLL, купивши 20,91 млн токенів. З того часу він продав лише 2,55 млн TROLL приблизно за $50 700, а решту — 18,36 млн токенів — продовжує утримувати. Їхня поточна вартість — близько $3,73 млн.

Цей стрімкий прибуток збігся з великим припливом капіталу в TROLL за останній тиждень. Токен торгувався по $0,16, що на 7% вище за останні 24 години та на 305% більше за тиждень.

Чому TROLL стрімко зростає

Ракетне зростання TROLL стало результатом одразу кількох чинників — ключову роль відіграла платформа Pump.fun, яка спеціалізується на запуску та просуванні мемкоїнів, створених спільнотою.

Цікаве по темі: Біткоїн може обвалитися до $95 тис. — Алі Мартінес

Нещодавно Pump.fun змінила фокус з простого створення токенів на підтримку обраних проєктів. Саме TROLL було обрано як один із токенів категорії Community Takeover (CTO).

Цей статус дав TROLL додаткову популярність: проєкт отримав цільову промо-кампанію, широке охоплення в соцмережах і навіть можливість розподілу доходів.

Окремим імпульсом стало розміщення TROLL у рекламному банері від Pump.fun серед найбільш перспективних токенів, що допомогло токену оновити історичний максимум.

Додатково підсилило зростання новий лістинг на централізованій біржі KuCoin, хоча основні обсяги торгів залишаються на децентралізованих майданчиках — зокрема, PumpSwap DEX та Meteora.

Нагадаємо, що криптовалютний інвестор зазнав колосальних збитків — понад $3,05 млн в USDT — після того, як став жертвою фішингової атаки. Користувач випадково підписав шкідливу транзакцію, яка дала дозвіл на переказ 3 083 781,83 USDT на гаманець із адресою, що закінчується на 0x54800000.

Джерело: Finbold.

