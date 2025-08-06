Початок альтсезону чи фальстарт: думки криптоаналітиків розділилися

Багато аналітиків очікують повернення давно обіцяного альтсезону — періоду, коли альткоїни значно випереджають Біткоїн за прибутковістю

Падіння домінування Біткоїна на ринку та періодичне зростання окремих альткоїнів натякають на обережну переорієнтацію капіталу в бік менших і ризикованіших активів — на тлі зростання інтересу до крипторинку загалом. Втім, нещодавній звіт ставить під сумнів життєздатність цього зростання.

Ралі альткоїнів без фундаменту

Аналітики Matrixport застерігають: поточне пожвавлення може знову швидко згаснути. За словами Маркуса Тілена, попри регулярні прогнози щодо початку нового бичачого ринку, за останній час ринок альткоїнів бачив лише два короткочасні сплески.

Найяскравіший з них припав на четвертий квартал 2024 року. Ці стрибки супроводжувалися зростанням ставок фінансування, але без реальної фундаментальної підтримки — і тому швидко згортались.

На думку Тілена, поточна ситуація повторює ці шаблони: ставки фінансування знову знижуються, що свідчить про згасання ентузіазму. Він також зазначив, що структура ринку альткоїнів залишається слабкою, тож інвестори, які очікують сталого зростання, можуть вкотре розчаруватись.

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Це відбувається на тлі тимчасового зниження домінування Біткоїна до рівня близько 60% — історично саме такий рівень передував повноцінним альтсезонам, коли альткоїни масово випереджали BTC. Крім того, деякі дані вказують на початок ротації капіталу — що ще більше підживлює очікування альтсезону.

Суперечливі сигнали

У SwissBlock навпаки вважають, що ринок альткоїнів входить у фазу потенційного прориву. Їхній індикатор Altcoin Vector вказує: «розумний капітал» уже почав входити в позиції, поки роздрібні інвестори ще не помітили змін.

Аналітики відзначають, що хоч імпульс і структура ринку покращуються, це ще не прорив — радше рання стадія, коли інформовані учасники ринку починають завчасно позиціонуватися на випадок подальшого зростання. Цей етап може стати хорошою можливістю для входу до того, як загальні настрої стануть бичачими і ціни прискоряться.

Ще один оглядач ринку вказує на технічний сигнал з боку домінування USDT: він вже майже два роки знаходиться у низхідному трикутнику та нині наближається до прориву вниз. Зниження домінування USDT часто свідчить про вихід капіталу зі стейблкоїнів у ризикові активи — тобто альткоїни. Це може стати каталізатором масштабного альткоїн-ралі.

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Джерело: CryptoPotato.