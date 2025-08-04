Біткоїн офіційно увійшов у фазу корекції: що далі

На тлі ширшої ринкової корекції Біткоїн (BTC) втратив підтримку на рівні $115 000. За словами трейдера Master Ananda, це означає, що криптовалюта офіційно увійшла в режим корекції

Експерт зазначає, що корекційна фаза BTC стала очевидною після падіння майже на 10% від рекордних максимумів середини липня. Наразі Біткоїн тестує ключову підтримку поблизу попереднього історичного максимуму.

В аналітичному огляді від 2 серпня на платформі TradingView Ananda підкреслює, що попри поточні ведмежі настрої, Біткоїн досі перебуває у межах здорового бичачого циклу. Його характерною рисою є періодичне зростання, за яким слідують прогнозовані відкатні рухи.

Таким чином, поточна корекція — частина звичної ринкової динаміки, яка, згідно з історичними даними, часто передувала новим максимумам. Якщо минулі тенденції збережуться, це може прокласти шлях до нового ралі.

Ключові рівні для BTC

Аналітик відзначає сильну зону підтримки між $110 000 і $100 000, де $100 000 виступає як технічний, так і психологічно важливий рубіж.

Додаткові зони потенційного відкату вказують рівні Фібоначчі: 0.382 — близько $106 000, а 0.5 — орієнтовно $102 000.

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Поки BTC утримується вище $100 000, довгостроковий бичачий тренд залишається чинним. Проте тижневе або місячне закриття нижче цього рівня може сигналізувати про зміну настроїв на ринку. Минулі цикли вказують на можливу фазу бокової консолідації перед новим підйомом.

Варто зазначити, що тиск на Біткоїн посилився через падіння фондового ринку після розчаровуючих даних про ринок праці у США за липень і невизначеність, пов’язану з масштабними американськими торговими митами.

Підтримка і опір

За даними аналітика Алі Мартінеса, Біткоїн знаходить сильну підтримку на рівні $107 160 — там, згідно з Glassnode, було акумульовано понад 111 000 BTC. Це найбільша зона купівлі нижче поточної ціни, що робить її критичним рівнем підтримки.

У той же час опір формується поблизу $117 400, де раніше було придбано близько 88 000 BTC.

На момент написання Bitcoin торгувався на рівні $114 286, додавши лише 0,02% за добу. Водночас за тиждень BTC втратив майже 4,5%.

Щоб уникнути подальшого падіння, активу необхідно втриматися вище зони підтримки $110 000. У разі прориву вниз можливе подальше зниження ціни.

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Джерело: Finbold.