XRP обвалився нижче $3, втративши мільярди за ніч

Ціна XRP у п’ятницю зранку різко впала нижче критичного рівня у $3. Це відображення реакції крипторинку на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти низки країн. Така політика спровокувала побоювання подальшої ескалації глобальної економічної напруги

Розпродаж, який також зачепив фондові ринки, поєднав макроекономічну невизначеність із фіксацією прибутків після нещодавніх максимумів XRP. Зокрема, монета опустилася з внутрішньоденного піку $3,16 до мінімуму $2,92, що призвело до зниження ринкової капіталізації більш ніж на $13 млрд — зі $186,6 млрд до $173,3 млрд лише за кілька годин.

Пробиття рівня $3 стало технічно значущою подією. Такі психологічні позначки зазвичай виступають «магнітами ліквідності». Їхнє подолання може прискорити продажі, зокрема у випадках, коли ринок рухається під тиском макроекономічних факторів.

Обсяг торгів за 24 години ($8,32 млрд, зростання на 30%) свідчить, що падіння було не поступовим, а відбулося на тлі панічних продажів із високими обсягами, що підтверджує серйозність руху.

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Інституційний контекст Ripple

Водночас тиск на ринок наклався на тло важливих інституційних новин. Як повідомлялося раніше, директор з цифрових активів BlackRock Максвелл Стейн виступить на конференції Ripple SWELL 2025 у Лондоні, що підживило чутки про можливий розгляд компанією запуску біржового фонду (ETF) на основі XRP.

Саме цей інтерес із боку великих гравців змушує частину трейдерів розглядати нинішню корекцію як потенційну можливість для купівлі, особливо якщо регуляторні та партнерські процеси продовжать розвиватися у потрібному напрямку.

Наразі головне питання полягає у тому, чи зможе XRP знову закріпитися вище $3 і стабілізуватися напередодні чергового розблокування токенів та жовтневої конференції SWELL, які можуть стати каталізаторами нового зростання.

Станом на 14:00 ціна криптовалюти коливається в межах $2,94. Фіксується падіння на 7% за день. При цьому, на місячному графіку зростання все ще перевищує 34,6%.

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