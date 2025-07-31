Експерт назвав Біткоїн «фінансовою бульбашкою у чистому вигляді»

Економіст Генрік Зеберг заявив, що Біткоїн (BTC) та ширший крипторинок сьогодні є найяскравішим прикладом фінансової бульбашки

На його думку, спекулятивна істерія навколо криптовалют нагадує історичні манії, зумовлені проривними технологіями — як-от парова машина чи дотком-бум.

Зеберг звернув увагу на ключовий макроекономічний індикатор — співвідношення ринкової капіталізації до ВВП, яке нині становить 213%, або 226%, якщо враховувати криптовалюти.

«Як і в усіх бульбашках, рушієм спекуляцій є нові технології. Але цього разу ситуацію ще більше роздули політики «дешевих грошей», які тривають із 2008 року», — зазначив економіст.

Він наголошує, що такі показники вказують на значне переоцінення активів — рівень, порівнюваний із тими, що передували глибоким фінансовим обвалам.

Цікаво, що сам Зеберг не вважає, що бульбашку спричинено самою технологією — навпаки, він визнає її революційність. Проблема, за його словами, — в ірраціональному ентузіазмі ринку. Він також зауважив, що попередні техноривки часто завершувалися крахами, попри їхнє довгострокове значення.

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Біткоїн технічно переоцінений

Хоча Зеберг поки не заявляє про досягнення ринком піку, він попереджає: нинішні рівні роблять Біткоїн вразливим з технічного погляду. Ці застереження пролунали на тлі відкату BTC від історичного максимуму вище $123 000 до позначки трохи нижче $120 000.

Його технічний аналіз, зокрема модель розширюваного діагонального клину, передбачає формування локального піку з подальшим масштабним падінням. Індикатори імпульсу, як-от індекс відносної сили (RSI), також сигналізують про слабшання тренду як на тижневому, так і на місячному графіках. Це може свідчити про наближення багаторічного максимуму.

Зеберг підсумовує: хоча криптовалюти ще можуть мати короткостроковий потенціал зростання, довгострокова перспектива виглядає похмурою.

Раніше економіст уже попереджав, що перед остаточним обвалом інвестори можуть побачити нові рекордні вершини як на крипторинку, так і на фондовому.

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Джерело: Finbold.