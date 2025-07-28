Соло-майнер отримав $373 000 за видобутий блок Біткоїна

Успішне додавання блоку до мережі блокчейна Біткоїна соло-майнером — подія рідкісна, але, як показує 2025 рік, усе ще можлива

Один із соло-майнерів здобув повну винагороду за видобутий блок — 3,125 BTC, що на той момент становило $372 773. Він працював через сервіс Solo CK — платформу для індивідуального майнінгу — й успішно добув блок №907283, до якого увійшло 4038 транзакцій. Додатково до основної винагороди майнер отримав $3436 у вигляді комісій.

Зростання складності майнінгу та загального хешрейту мережі суттєво ускладнює конкуренцію для соло-майнерів, які протистоять великим промисловим гравцям.

Попри це, ймовірність успіху не дорівнює нулю. У лютому 2025 року один із соло-майнерів також здобув блок, а в липні ще один учасник мережі зміг добути блок, використавши лише 2,3 петахеша — за що отримав винагороду в $350 000.

Ці майже неймовірні перемоги підкреслюють: навіть невеликі гравці здатні успішно працювати в мережі Біткоїна — попри те, що більшість блоків нині добуваються великими компаніями.

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Зростання складності й хешрейту тисне навіть на великих майнерів

Навіть великі гравці на ринку майнінгу відчувають тиск — через зростання складності мережі, хешрейту та зменшення винагороди за блок.

Щоб компенсувати падіння прибутковості та зростаючу конкуренцію, багато компаній диверсифікують діяльність — зокрема, інвестують у центри обробки даних для штучного інтелекту та високопродуктивні обчислення.

Поточна складність мережі Біткоїна становить близько 126 трильйонів і наближається до історичних максимумів, продовжуючи загальний висхідний тренд.

Це змушує майнерів витрачати дедалі більше обчислювальних і енергетичних ресурсів, аби добути лише один блок — винагорода за який наразі становить 3,125 BTC або близько $373 000.

Майнінгова індустрія працює з мінімальними прибутками, тому компанії постійно шукають найдешевші джерела електроенергії та прагнуть максимальної безперервної роботи. На це впливають погодні умови, клімат і стабільність енергосистеми.

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Джерело: Cointelegraph.