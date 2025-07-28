Співзасновник Binance піднявся у рейтингу найбагатших людей світу

Співзасновник Binance Чанпен Чжао (відомий як CZ) тепер володіє активами на щонайменше $75 млрд — після того як токен BNB досяг нового рекордного значення $850,70

За даними Nansen, у понеділок, 28 липня, BNB оновив історичний максимум, піднявшись до $850,70. Аналітики вважають, що на зростання вартості вплинули зменшення обігу токена (token burns), покращення мережевих показників і активність великих гравців.

У звіті Forbes за червень 2024 року зазначається, що CZ володіє 64% від загального обігу токенів BNB, який становить 139,3 млн. Ще 7% контролює сама біржа Binance. Це означає, що колишній керівник криптобіржі тримає близько 89,1 мільйона токенів.

У лютому CZ писав у Binance Square, що 98% його портфеля — це BNB, ще 1,32% — Біткоїн.

У рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes Чжао посідає 23-тє місце зі статками в $71 мільярд (у червні 2025 він займав 24 позицію). Це базується на володінні 90% Binance і великому запасі BNB. Якщо оцінювати лише частку в BNB на $75,8 млрд, він обійде ще і американську філантропку Джулію Кох і її родину, які мають 42% Koch Industries — другої за величиною приватної компанії у США.

Аналітик Kronos Research Домінік Джон пояснив, що зростання ціни BNB на 12% за останній тиждень відбулося на фоні рекордних у 2025 році показників таких метрик, як загальна заблокована вартість (TVL), капіталізація стейблкоїнів і обсяги торгів на децентралізованій біржі PancakeSwap.

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Водночас, за його словами, спостерігається зростання інтересу з боку великих гаманців і корпоративних скарбниць. Зокрема, в червні китайська мікрочипова компанія Nano Labs оголосила про намір придбати до 10% від загального обігу BNB.

Також настрій ринку підсилило оновлення BNB Smart Chain під назвою Maxwell, яке запустили 30 червня. Команда мережі заявила, що воно забезпечить швидші блоки, кращу координацію валідації та стабільнішу роботу.

Роль спалювання токенів і великих інвесторів

Початкову пропозицію BNB було встановлено на рівні 200 млн токенів, однак через програму спалювання монет, ініційовану Binance, їхня кількість поступово зменшується.

«Програма спалювання зменшує пропозицію і, по суті, має сприяти зростанню ціни BNB. Binance вже неодноразово проводила такі спалювання, що не тільки скоротило обіг, а й сформувало очікування нових циклів. Останнє спалювання підтвердило цю гіпотезу», — зазначив технічний директор Komodo Platform Кадан Штадельман.

За словами Штадельмана, великі гравці та корпоративні інвестори також мають «непропорційно великий вплив» на порівняно малі ринки на кшталт BNB та блокчейни на proof-of-stake.

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Джерело: Cointelegraph.