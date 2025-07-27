Ринок NFT оживає: капіталізація зросла на 66%, інвестори активізувались

Загальна капіталізація ринку невзаємозамінних токенів (NFT) за останні 30 днів зросла на 66% і сягнула $6 млрд, а частка колекції CryptoPunks перевищила 30%

Частиною відродження інтересу до NFT, яке супроводжується зростанням як цін, так і обсягів торгів, стала купівля одним користувачем шести рідкісних CryptoPunks (легендарна NFT-колекція піксельних аватарів). Він витратив на них понад $2,9 млн.

Усі покупки відбулися поспіль на маркетплейсі OpenSea — одразу після того, як мінімальні ціни (floor prices) найпопулярніших колекцій різко зросли. За даними CoinGecko, за останній місяць вартість CryptoPunks зросла на 29% — до майже 51 ETH (близько $190 тис.). Pudgy Penguins додали 66,7%, а Bored Ape Yacht Club — 9,8%.

Особливість угоди з CryptoPunks полягає у тому, що всі токени зібрав один покупець. Загалом він володіє вже 12 CryptoPunks.

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Згідно з CoinGecko, загальна капіталізація NFT-ринку за 30 днів зросла з $3,6 до $6 млрд. Паралельно частка CryptoPunks на ринку перевищила 30%.

Попри зростання, сектор NFT усе ще далекий від піку 2021-2022 років, коли капіталізація сягала $16,6 млрд. Відтоді деякі великі платформи, зокрема X2Y2, припинили роботу, а інші переорієнтувалися на токен-трейдинг.

Попередження аналітиків

Активізація великих гравців може сигналізувати про поступове відновлення довіри до NFT-ринку, особливо в сегменті «легендарних» колекцій. Частина аналітиків пов’язує це з ростом вартості Ethereum, на базі якого працює більшість NFT, — це стимулює інвесторів шукати альтернативні способи розміщення капіталу всередині екосистеми.

Водночас експерти застерігають: значну частину поточного зростання могли спричинити так звані whale sweeps — масові покупки NFT одним гаманцем. Це підвищує ціни, але не завжди свідчить про широкий попит. Попри позитивну динаміку, ринок залишається вразливим і залежним від поведінки окремих великих гравців — китів.

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За матеріалами coindesk.com.