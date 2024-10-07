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Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків

07.10.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Наразі Telegram не вказав конкретну дату впровадження підтримки NFT для подарунків, але Павло Дуров заявив, що функція буде запущена пізніше цього року

Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків

Фото: freepik.com, pngwing.com

Генеральний директор Telegram Павло Дуров натякнув на майбутню функцію конвертації невзаємозамінних токенів (NFT) на тлі запуску подарунків — анімованих зображень, які можна демонструвати в профілі або конвертувати у внутрішню валюту соціальної платформи під назвою Stars.

Платформа для обміну миттєвими повідомленнями представила подарунки, які можна використовувати для привітання контактів у Telegram за допомогою спеціальних повідомлень та анімованих ілюстрацій, 5 жовтня.

Нагадаємо, що 6 червня соціальна мережа запустила внутрішню валюту Stars. Ця функція дозволяє мінізастосункам на платформі приймати платежі за цифрові послуги. Telegram також підкреслив, що Stars можна використовувати для підтримки авторів.

Telegram увімкне конвертацію NFT для Gifts

Під час запуску Gifts Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі, що незабаром власники анімаційних зображень зможуть конвертувати їх у NFT. Він пояснив:

«Деякі подарунки є в обмеженій кількості. Пізніше в цьому році ми представимо можливість конвертувати ці подарунки з обмеженим тиражем в NFT на основі TON».

Після конвертації в цифрові колекційні предмети на основі блокчейну, лімітовані подарунки можна буде використовувати поза межами Telegram.

«Користувачі зможуть виставляти ці токенізовані подарунки на аукціони та торгувати ними за межами Telegram, а право власності на них буде зафіксовано в блокчейні», — додав Дуров.

У той час як екосистема Telegram, схоже, зацікавлена в підтримці NFT, загальний ринок досяг найнижчого показника обсягу продажів з 2021 року. У вересні місячний обсяг продажів NFT склав $296 млн, що є найнижчим показником з січня 2021 року. Це на 81% менше, ніж у березні, найсильнішому місяці цього року.

На додаток до зниження обсягів продажів, кількість транзакцій NFT зменшилася на 32% у порівнянні з попереднім місяцем. Транзакції з цифровими предметами колекціонування знизилися з 7,3 мільйона у серпні до лише 4,9 мільйона у вересні.

Різниця між NFT та цифровим контентом, на який вказує NFT, широко не визнається і не розуміється навіть серед найдосвідченіших власників NFT. Більшість, здається, думають, що коли купують NFT, набувають усі права на цифрове зображення, пов’язане з цим NFT, — зображення, яке зберігається в блокчейні, такому як Ethereum або Solana. Але це не так. Детальніше про це у нашій статті “NFT — лише імітація власності: факти та вигадки”.

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За матеріалами cointelegraph.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнологіїNFT
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