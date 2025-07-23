Активність китів Ethereum різко зросла: обсяг переказів перевищив $100 млрд

Згідно з ончейн-даними, мережа Ethereum зафіксувала різке зростання тижневого обсягу транзакцій від великих гравців — це свідчить про повернення їхнього інтересу до активної торгівлі

Інституційна DeFi-платформа Sentora (раніше IntoTheBlock) у новому дописі на X повідомила про різкий стрибок показника Large Transactions Volumeу мережі Ethereum.

Під цим терміном мається на увазі сумарний обсяг транзакцій вартістю понад $100 000. Як правило, такі суми переказують лише великі інвестори, тому цей показник відображає активність саме китів.

Зростання метрики свідчить про те, що великі гравці нарощують свою активність, що може вказувати на зростання інтересу до активу. І навпаки — спад сигналізує про потенційне охолодження з боку великих утримувачів.

Останні дані показують: тижневий обсяг великих транзакцій у мережі Ethereum перевищив $100 млрд — це найвищий рівень із часів бичачого ринку 2021 року. Сплеск активності збігся з проривом ціни ETH.

Водночас важливо зазначити: показник Large Transactions Volume не враховує, чи це були купівлі чи продажі. Тобто, він лише сигналізує про активність, але не дозволяє зробити висновок щодо переважного настрою.

Читайте також: Окрім BTC та ETH: яку крипту скуповує BlackRock

Новий рекорд для Ethereum-ETF у США

На тлі цього компанія Glassnode повідомила, що американські спотові Ethereum-ETF мали рекордний тиждень за обсягом притоку коштів.

Згідно з графіком, Ethereum-ETF демонструють позитивну динаміку вже кілька тижнів поспіль, але останній тиждень вирізняється масштабом.

«Минулого тижня спотові Ethereum-ETF зафіксували приплив понад 588 тис. ETH — це майже у 17 разів більше за історичну середню та більш ніж удвічі перевищує попередній рекорд», — зазначили в Glassnode.

Поточна ціна ETH

На момент написання матеріалу Ethereum торгувався на рівні близько $3,7 тис., продемонструвавши зростання на 15,5% за останній тиждень та на 61,6% на місячному графіку (за даними CoinMarketCap).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні

BitGo подала заявку на IPO у США

Біткоїн може прорватися до $131 000 — криптоексперт

За матеріалами bitcoinist.com.