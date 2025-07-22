BitGo подала заявку на IPO у США

Компанія BitGo, один із найбільших кастодіанів у сфері цифрових активів, подала документи для проведення первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США — це ще один крок криптоіндустрії до інтеграції з традиційними фінансовими ринками

BitGo оголосила, що конфіденційно подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) попередню реєстраційну заяву за формою S-1 щодо запланованого IPO звичайних акцій класу A. На момент подання не було визначено ані обсяг розміщення, ані ціновий діапазон.

У першій половині 2025 року обсяг активів під кастодіальним управлінням BitGo перевищив $100 млрд — проти $60 млрд на початку року.

Плани виходу на біржу збігаються з активною міжнародною експансією компанії. Нещодавно BitGo отримала регуляторний дозвіл на діяльність у ЄС у межах нової нормативної бази MiCA, що відкриває доступ до надання криптопослуг у країнах Євросоюзу.

Окрім Європи, BitGo також прагне посилити позиції на американському ринку. У травні компанія була серед обмеженого кола великих криптогравців, які розглядають можливість отримання банківської ліцензії у США — це питання залежить від подальших регуляторних рішень.

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BitGo прагне приєднатися до зростаючої когорти публічних криптокомпаній

BitGo може стати частиною дедалі ширшого кола компаній цифрових активів, акції яких торгуються на публічних біржах.

За даними CoinGecko, наразі існує 46 помітних публічних блокчейн-компаній. З них:

24 — котируються на Nasdaq;

18 — торгуються поза біржами (over-the-counter);

2 — на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE);

1 — на фондовій біржі Торонто.

Кількість охочих вийти на публічні ринки зростає. Минулого тижня криптобіржа Bullish подала заявку на IPO, плануючи лістинг на NYSE. За підсумками 2024 року компанія задекларувала чистий прибуток близько $80 млн.

Тим часом криптоінвесткомпанія Grayscale також націлилася на дебют на американському фондовому ринку — відповідну заявку до SEC вона подала на початку цього місяця.

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Джерело: Cointelegraph.