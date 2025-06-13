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Криптобіржа Bullish подала заявку на IPO

13.06.2025 14:00
Ольга Деркач
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Криптобіржа Bullish, яку підтримує мільярдер Пітер Тіль, подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) конфіденційну заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO)

Криптобіржа Bullish подала заявку на IPO

Криптобіржа Bullish подала заявку на IPO Фото: freepik.com

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними видання, головним андеррайтером угоди виступить американський інвестбанк Jefferies. Водночас Bullish офіційно не підтвердила свої плани щодо виходу на публічний ринок.

Цей крок відбувається на тлі зростаючого інтересу інвесторів до криптовалютної індустрії та сприятливішої регуляторної риторики з боку влади США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Bullish вже намагалася вийти на біржу у 2021 році через злиття зі SPAC-компанією, однак угода зірвалася через погіршення ринкової ситуації на фоні підвищення відсоткових ставок.

Схоже, на рішення компанії вплинули недавні успішні приклади з галузі. Наприклад, емітент стейблкоїна USDC — компанія Circle — минулого тижня провела IPO і залучила $1,1 млрд. Її акції зросли на 167% вже в перший день торгів, що перевершило прогнози.

А 6 червня криптобіржа Gemini, заснована братами Вінклвоссами, також конфіденційно подала заявку на IPO у США. Обидва брати підтримують переобрання Трампа та фінансують політичні ініціативи на підтримку криптовалюти.

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Ще одним прикладом став офіційний дебют на Nasdaq соціальної платформи eToro 14 травня — компанія вийшла на біржу під тікером ETOR після подання конфіденційної заявки до SEC. Її IPO курував Goldman Sachs.

Bullish очолює Том Фарлі — колишній президент NYSE Group. Один з інвесторів компанії — Пітер Тіль — є давнім прихильником Біткоїна та раніше підтримував Трампа під час виборів 2016 року.

Попри сплеск активності на ринку IPO, криптовалютні лістинги демонструють ще кращі результати. Згідно зі звітом CoinMarketCap, середній прибуток інвестора (ROI) за 180 днів після лістингу токена на провідних криптобіржах перевищив 80%. Це значно більше, ніж середній дохід від інвестицій у традиційні біржові індекси, як-от Nasdaq чи Dow Jones.

Крім того, 68% нових криптопроєктів після лістингу показали позитивний ROI — проти 54% на NYSE і 51% на Nasdaq.

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Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: КомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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