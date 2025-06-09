2 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

У 2021 році люди купували токени через вірусні твіти. У 2022-му — «на просадках». У 2023-му — спостерігали, як регулятори намагаються наздогнати ринок. Але тепер, у 2025-му, тренд змінюється

Сьогоднішні інвестори — інші. Вони обирають альткоїни, що не просто обіцяють чи демонструють «дорожні карти», а реально будують: системи, оновлення, продукти з реальним застосуванням. Продукти, здатні пережити як надмірну волатильність, так і тиск регулювання. Саме тому токени на кшталт XRP (XRP) і Gala (GALA) все частіше фігурують у звітах аналітиків, у розробницьких спільнотах та на тематичних форумах.

Ці проєкти не живуть на самих лише очікуваннях — вони демонструють результати: покращують функціональність блокчейну, дають вагомі підстави залишатися у крипті.

XRP (XRP)

XRP неодноразово доводив свою життєздатність, і 2025 рік може стати для нього найважливішим. Після чергового позитивного рішення суду у справі проти SEC, інституційний інтерес до токена Ripple почав повертатися.

Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в Біткоїн перед інавгруацією Трампа

Паралельно Ripple активно розширює партнерства у сфері міжнародних переказів, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де блокчейн-ремітенси показують стабільне зростання.

На відміну від більшості альткоїнів, XRP має реальне застосування у традиційних фінансах та вже досягнув певної визначеності з регулюванням — і це починає грати йому на руку.

Це один із небагатьох токенів, який справді має місце в традиційній фінансовій системі та користується підтримкою завдяки юридичній прозорості.

Gala (GALA)

Команда Gala Games активно перебудовує свою інфраструктуру та розширює екосистему. Оновлена GalaChain, новий акцент на ігри та активна експансія у мобільний геймінг знову привертають увагу ранніх інвесторів. Це може спричинити суттєве зростання обсягів.

Крім того, проєкт покращив токеноміку: було впроваджено механізм спалювання токенів, який поступово зменшує загальну пропозицію — це важлива перевага в умовах, коли ринок цінує дефляційні активи. Завдяки запуску нових ігор та програмам стимулювання в екосистемі Gala готується до впевненого зростання.

Це один із небагатьох ігрових токенів, який стабільно розвивається та пропонує справжні продукти, а не лише хайп.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Альткоїни, які можуть стрімко зрости

BlackRock придбав ці 2 криптовалюти на $357 млн

Ринок альткоїнів готується до прориву — аналітик

Джерело: Crypto Times.