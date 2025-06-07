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Альткоїни, які можуть стрімко зрости

07.06.2025 14:30
Ольга Деркач
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Кожне нове крипторалі викликає інтерес до альткоїнів: інвестори активно шукають «наступну велику криптовалюту». Чи зможе зростання Біткоїна запустити тривале піднесення менш відомих токенів — питання відкрите. Пропонуємо поглянути на альткоїни, які, за словами експертів, можуть зацікавити інвесторів

Альткоїни, які можуть стрімко зрости

Альткоїни, які можуть стрімко зрости Фото: chatgpt.com

Solana (SOL)

У цьому циклі саме SOL найбільше виграє від зростання ціни Біткоїна. За словами аналітика з цифрових активів Frank Corva, SOL сьогодні відіграє ту ж роль, що й ETH у попередньому зростанні.

Цю думку підтримує і Браян Д. Еванс, CEO та засновник BDE Ventures.

«Solana нині в центрі уваги широкої публіки, адже її блокчейн демонструє високу ефективність, а кількість користувачів і застосунків стрімко зростає», — каже він.

Він додає, що це буде вигідно для нативного токена мережі — SOL.

«Чим більше користувачів взаємодіє з застосунками в екосистемі Solana, тим більше SOL вони купуватимуть для оплати комісій. Я припускаю, що з часом токен продовжить зростати в ціні завдяки цій динаміці», — сказав Еванс.

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Ethereum (ETH)

Співзасновник проєкту Haven1 Джефф Оуенс вважає Ethereum «очевидним вибором», особливо для роздрібних інвесторів, які лише починають знайомитися з криптою.

«ETH зазвичай рухається синхронно з Біткоїном. Але після впровадження оновлення Dencun, яке знизило комісії в мережах другого рівня у 10–100 разів, він має потенціал перевершити BTC», — вважає Оуенс.

З початку 2025 року деякі дані вже вказують на те, що Ethereum обганяє Біткоїн за темпами зростання ціни та частки на ринку.

Токени штучного інтелекту (ШІ-токени)

ШІ-токени останнім часом також активно зростають на тлі загального ажіотажу навколо штучного інтелекту. За даними CoinGecko, це криптовалюти, що забезпечують роботу проєктів на основі ШІ.

«Інтерес до ШІ лише зростатиме, зокрема через потребу у верифікації даних — їх достовірності та джерела походження. Це відкриває перспективи для таких мереж, як наша (XYO), які можуть забезпечити чисті, перевірені дані для різних систем», — пояснює співзасновник XYO Network Маркус Левін.

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Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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