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TRX встановив новий рекорд за обсягом переказів

03.06.2025 14:50
Ольга Деркач
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TRX, нативний токен мережі Tron, зафіксував новий рекорд за обсягом щомісячних переказів у травні 2025 року

TRX встановив новий рекорд за обсягом переказів

Згідно з даними, зібраними CryptoQuant, протягом місяця було переказано 490,3 млрд TRX, що еквівалентно приблизно $132,4 млрд за поточної ціни токена $0,27.

Цей етап знаменує значне зростання порівняно з квітнем 2025 року, коли було переказано 362,92 млрд TRX, що свідчить про місячний приріст приблизно на 34%. Рекорд свідчить про зростання транзакційної активності в блокчейні Tron.

CryptoQuant заявив, що зростання обсягу свідчить про високу активність користувачів і постійний попит на мережу.

TRX продемонстрував значні результати в травні, що було підтримано сильними фундаментальними показниками ланцюга та стійкістю цін. Дані також показали, що TRX продемонстрував відносно стабільний інвестиційний профіль з низьким рівнем ризику, що привернуло стабільний приплив коштів.

Однак минулого тижня спостерігалося посилення тиску з боку продавців на тлі загальної турбулентності на ринку, спричиненої геополітичною напруженістю та зміною настроїв інвесторів. Це призвело до короткочасного падіння ціни до $0,257. З того часу альткоїн відновився і зараз торгується на рівні $0,27.

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Незважаючи на це, Tron зумів обігнати Cardano і стати дев’ятою за ринковою капіталізацією криптовалютою, її ринкова капіталізація зросла до майже $26 млрд, тоді як Cardano впала до $23 млрд.

Якщо поглянути на загальну картину, мережа Tron також зафіксувала значне зростання активності стейблкоїнів, навіть перевершивши Ethereum за обсягом.

Фактично, згідно з останнім звітом Artemis, Tron став найпопулярнішим блокчейном для розрахунків за потоками клієнтів за вартістю, за ним йдуть Ethereum, Polygon і Binance Smart Chain.

У Латинській Америці Tron домінував у розрахунках, особливо в Колумбії, Еквадорі та Бразилії, де на нього припадає основна частина транзакцій. На африканських ринках Tron і Ethereum ділять між собою домінуюче становище, причому перший з них є провідною мережею в шести з десяти проаналізованих країн, включаючи Єгипет, Ефіопію, Гану, Маврикій, Марокко та Сейшельські острови.

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Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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