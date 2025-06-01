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Відомий трейдер втратив $100 млн на тлі обвалу крипторинку

01.06.2025 14:30
Микола Деркач
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Джеймс Вінн, відомий у криптоспільноті кит, який грає на великі ставки, нещодавно втратив майже $100 мільйонів у біткоїнах (BTC) після того, як актив короткочасно опустився нижче $105 000.

Відомий трейдер втратив $100 млн на тлі обвалу крипторинку

Відомий трейдер втратив $100 млн на тлі обвалу крипторинку Фото: pexels.com

Вінн зробив ставку на відновлення BTC через платформу Hyperliquid (HYPE), відкривши дві величезні довгі позиції — одну на 527,29 BTC (тобто $55,3 млн) і ще одну на 421,8 BTC (або $43,9 млн). Але коли монета опустилася до мінімуму за 10 днів, його позиції були ліквідовані.

Що ще гірше — окрема позиція на 94 BTC ($10 млн) також була ліквідована у четвер.

Разом це 949 BTC, або $99,3 млн, які «злетіли за вітром» протягом одного тижня.

Криптотрейдер Вінн не шкодує

Сам себе Вінн називає «трейдером-авантюристом» і має чималу історію в крипті — останні три місяці були неймовірними: він пройшов шлях від прибутку $82 млн до втрати $100 млн.

Після своєї PEPE-стратегії у квітні, яка принесла йому $25 млн, Вінн почав відкривати довгі позиції по BTC, досягнувши понад $500 млн. Згодом він відкрив шорт на $1 млрд по BTC, який закрив із $1 млн збитку.

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Ситуація виглядала чудово для Вінна: його прибуток зріс із $30 млн до майже $82 млн. Але, як ми тепер бачимо, він «підлетів занадто близько до сонця»: BTC досяг ціни ліквідації та відскочив.

Попри втрату, що дорівнює вартості десятка розкішних маєтків, Вінн, здається, не шкодує. Він написав у Twitter:

«Ф’ючерсне казино було веселим. Жодного жалю. Перетворити $4 млн на $100 млн, а потім скотитися до -$13 млн — це неймовірні гірки. Сподіваюся, ви кайфували не менше, ніж я».

І це не просто слова. Вже за кілька годин він відкрив нову довгу позицію на PEPE на $12 млн через Hyperliquid. Наразі він володіє 934 мільйонами токенів PEPE, що забезпечили йому нереалізований прибуток у 10,66%.

Звісно, Hyperliquid тепер у центрі уваги разом із Вінном, чиї ставки за останні тижні значно активізували торги на біржі. Фактично, загальна заблокована вартість (TVL) на платформі подвоїлася всього за 30 днів і наразі становить майже $1,5 млрд.

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Рубрики: BitcoinІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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