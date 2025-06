Відомий трейдер втратив $100 млн на тлі обвалу крипторинку

Джеймс Вінн, відомий у криптоспільноті кит, який грає на великі ставки, нещодавно втратив майже $100 мільйонів у біткоїнах (BTC) після того, як актив короткочасно опустився нижче $105 000.

Вінн зробив ставку на відновлення BTC через платформу Hyperliquid (HYPE), відкривши дві величезні довгі позиції — одну на 527,29 BTC (тобто $55,3 млн) і ще одну на 421,8 BTC (або $43,9 млн). Але коли монета опустилася до мінімуму за 10 днів, його позиції були ліквідовані.

Що ще гірше — окрема позиція на 94 BTC ($10 млн) також була ліквідована у четвер.

Разом це 949 BTC, або $99,3 млн, які «злетіли за вітром» протягом одного тижня.

Сам себе Вінн називає «трейдером-авантюристом» і має чималу історію в крипті — останні три місяці були неймовірними: він пройшов шлях від прибутку $82 млн до втрати $100 млн.

Після своєї PEPE-стратегії у квітні, яка принесла йому $25 млн, Вінн почав відкривати довгі позиції по BTC, досягнувши понад $500 млн. Згодом він відкрив шорт на $1 млрд по BTC, який закрив із $1 млн збитку.

Читайте також: Крипторинок різко обвалився та втратив $130 млрд — деталі

Ситуація виглядала чудово для Вінна: його прибуток зріс із $30 млн до майже $82 млн. Але, як ми тепер бачимо, він «підлетів занадто близько до сонця»: BTC досяг ціни ліквідації та відскочив.

Попри втрату, що дорівнює вартості десятка розкішних маєтків, Вінн, здається, не шкодує. Він написав у Twitter:

The perps casino was fun. Zero regrets. Flipping $4m to $100m and back down to -$13m is one hell of a thrill. Hope many of you enjoyed it as much as I did.

Most wouldn’t dare or dream to place these kind of trades. Well, they can’t, they don’t have the money to do so, nor the…

— James Wynn 🐳 (@JamesWynnReal) May 30, 2025