close-btn
PaySpaceMagazine

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

25.08.2025 18:20
Ольга Деркач

Європейський центральний банк (ЄЦБ) розглядає запуск цифрового євро на базі публічного блокчейну, замість приватного. На відміну від приватних рішень, де доступ мають лише авторизовані учасники, публічні блокчейни відкриті для всіх

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

Фото: freepik.com

Якщо ця інформація буде підтверджена, це стане важливим етапом у розвитку цифрового євро, адже технологічна база проєкту ще остаточно не визначена.

Порівняння з американськими стейблкоїнами

За словами учасників дискусій про цифрове євро, використання публічного блокчейну розглядається «значно серйозніше».

Як зазначають джерела, приватна форма цифрового євро була б більше схожою на китайську модель, тоді як публічна версія більше нагадувала б стейблкоїни американських компаній на кшталт Circle.

Європейська відповідь на американські стейблкоїни

Європа дедалі більше занепокоєна впливом доларових стейблкоїнів зі США на власну фінансову автономію.

У квітні член виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне закликав обмежити використання стейблкоїнів у ЄС, запропонувавши альтернативу у вигляді цифрового євро. За його словами, нині 98% ринку стейблкоїнів контролюються саме доларовими монетами.

Цікаве по темі: Криптоактиви Fidelity зросли на $5 млрд у 2025: яких монет найбільше

Водночас ЄЦБ офіційно не підтвердив, що вже тестує Ethereum чи Solana. На офіційному сайті регулятор зазначається, що остаточне рішення щодо технологічної моделі ще не ухвалено.

За словами Хуана Ігнасіо Ібаньєса, генерального секретаря MiCA Crypto Alliance таке рішення має і плюси і мінуси.

Плюси — цифрове євро на базі публічного блокчейну може легко взаємодіяти з уже існуючою інфраструктурою блокчейн-проєктів.

Мінуси — це створює ризик посиленого державного впливу на управління блокчейнами.

Але ЄЦБ ще не вирішив, чи запускати цифрове євро. Очікується, що Рада керівників ухвалить остаточне рішення до кінця 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

MetaMask запустить власний стейблкоїн mUSD

BlackRock переводить BTC та швидко скуповує ETH — дослідження

На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло 25.08.2025

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло
Де в ЄС найпростіше знайти роботу 17.08.2025

Де в ЄС найпростіше знайти роботу
Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати 10.08.2025

Де в Європі українські біженці отримують найбільші виплати
Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти 03.08.2025

Де в ЄС найвищі та найнижчі ціни на продукти
Де в ЄС українці можуть отримати безкоштовне житло у 2025 24.07.2025

Де в ЄС українці можуть отримати безкоштовне житло у 2025
Ripple планує отримати ліцензію MiCA для розширення в ЄС 16.07.2025

Ripple планує отримати ліцензію MiCA для розширення в ЄС
Вибір редакції
Всі
Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:20

ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

 Сьогодні  17:10

НБУ презентував нову памʼятну монету

 Сьогодні  16:00

Як змінювалась інфляція в Україні за роки незалежності

 Сьогодні  14:50

Де в ЄС найвищі зарплати та найдешевше житло

 Сьогодні  13:40

Як оформити неповнолітнього працівника: що важливо знати роботодавцю

 Сьогодні  12:30

Українці можуть отримати податкову знижку за навчання: як це зробити

 Сьогодні  11:20

Як захистити свої дані при використанні онлайн-чатботів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.