ЄС розглядає Ethereum та Solana для запуску цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) розглядає запуск цифрового євро на базі публічного блокчейну, замість приватного. На відміну від приватних рішень, де доступ мають лише авторизовані учасники, публічні блокчейни відкриті для всіх

Якщо ця інформація буде підтверджена, це стане важливим етапом у розвитку цифрового євро, адже технологічна база проєкту ще остаточно не визначена.

Порівняння з американськими стейблкоїнами

За словами учасників дискусій про цифрове євро, використання публічного блокчейну розглядається «значно серйозніше».

Як зазначають джерела, приватна форма цифрового євро була б більше схожою на китайську модель, тоді як публічна версія більше нагадувала б стейблкоїни американських компаній на кшталт Circle.

Європейська відповідь на американські стейблкоїни

Європа дедалі більше занепокоєна впливом доларових стейблкоїнів зі США на власну фінансову автономію.

У квітні член виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне закликав обмежити використання стейблкоїнів у ЄС, запропонувавши альтернативу у вигляді цифрового євро. За його словами, нині 98% ринку стейблкоїнів контролюються саме доларовими монетами.

Водночас ЄЦБ офіційно не підтвердив, що вже тестує Ethereum чи Solana. На офіційному сайті регулятор зазначається, що остаточне рішення щодо технологічної моделі ще не ухвалено.

За словами Хуана Ігнасіо Ібаньєса, генерального секретаря MiCA Crypto Alliance таке рішення має і плюси і мінуси.

Плюси — цифрове євро на базі публічного блокчейну може легко взаємодіяти з уже існуючою інфраструктурою блокчейн-проєктів.

Мінуси — це створює ризик посиленого державного впливу на управління блокчейнами.

Але ЄЦБ ще не вирішив, чи запускати цифрове євро. Очікується, що Рада керівників ухвалить остаточне рішення до кінця 2025 року.

Джерело: Cointelegraph.