Криптоактиви Fidelity зросли на $5 млрд у 2025: яких монет найбільше

25.08.2025 10:10
Микола Деркач

Fidelity суттєво збільшила свої інвестиції у цифрові активи у 2025 році: капіталовкладення зросли більш ніж на $5,3 млрд від початку року, згідно зі свіжими даними дослідження Finbold

Фото: pexels.com

Станом на 1 січня 2025 року два флагманські спотові крипто-ETF Fidelity — Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) та Fidelity Ethereum ETF (FETH) — мали сукупні активи у 201 163 BTC та 462 250 ETH, що оцінювалися в $20,55 млрд за даними Lookonchain.

До 20 серпня 2025 року ці показники змінилися до 199 127 BTC та 728 939 ETH, загальною вартістю $25,92 млрд за ринковими цінами.

Загалом це становить зростання на 26,1%, що відповідає $5,37 млрд додаткових інвестицій у криптовалюту менш ніж за вісім місяців.

Біткоїн проти Ефіріуму

Попри те, що обсяг BTC у власності Fidelity дещо знизився (приблизно на 2 000 BTC), доларова вартість цих активів зросла на $3,76 мільярда (+19,8%) завдяки ралі Біткоїна з $92 595 до $113 500 за цей період.

Натомість Ефіріум став справжнім лідером. Запаси ETH Fidelity зросли з 462 250 до 728 939 монет — на 62% у кількісному вимірі, що спричинило стрибок вартості у доларовому еквіваленті на 103,9% — з $1,55 мільярда до $3,16 мільярда.

Читайте також: BlackRock переказав біткоїнів на $548 млн: чи привід до тривоги

Поза ETF

Варто зазначити, що криптовалютна присутність Fidelity не обмежується лише FBTC і FETH. Через свій підрозділ Fidelity Custody компанія також зберігає активи для великих інституційних клієнтів, зокрема корпорацій та хедж-фондів.

За даними Arkham, ширший кастодіальний портфель Fidelity становив $46,21 млрд станом на 20 серпня, що майже на $10 млрд більше, ніж на початку року, коли він дорівнював $36,22 млрд.

Ончейн-записи також показують активні перекази між Fidelity Custody та Coinbase, включно з багатомільйонними відтоками BTC — стандартними операціями для ETF і кастодіальних сервісів, але водночас і ознакою високої клієнтської активності.

Маючи понад $45 млрд цифрових активів під кастодіальним управлінням, Fidelity міцно закріпилася серед найбільших гравців традиційних фінансів у криптоекосистемі. Ця тенденція, ймовірно, лише посилюватиметься, оскільки спотові ETF зміцнюють свої позиції на ринку капіталу США.

Як повідомлялося у дослідженні Finbold, з 1 січня по 14 серпня 2025 року криптопортфель BlackRock зріс на $49,15 млрд — з $54,83 млрд до $103,98 млрд.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
