Де в ЄС найкомфортніші умови для життя у 2026 році

За аналітичними даними відразу 38 європейських міст увійшли у топ-50 найкомфортніших для життя у світі, оцінюючи, зокрема, особисту безпеку, житло та інші критерії
Хоча найулюбленішими рисами вашого міста можуть бути нічне життя чи культурні локації, на те, наскільки місто є комфортним для життя, впливає ще багато інших чинників.
ECA International оцінює міста за широким переліком критеріїв — інфраструктура, якість повітря, доступ до медичної допомоги, особиста безпека, політичні напруження, доступ до соціального оточення та дозвілля, житло й комунальні послуги, а також клімат — щоб сформувати щорічний рейтинг Location Ratings за 2025–2026 роки.
Цього року серед 275 проаналізованих міст європейські міста посіли 38 місць у топ-50, а також зайняли всі позиції першої десятки. Загальним переможцем став Берн у Швейцарії.
«Сильний результат Європи відображає десятиліття інвестицій у чисте довкілля, медицину світового рівня та інфраструктуру, — зазначили в ECA International. — Показово, що жодне європейське місто не потрапило до нижніх 50 позицій, що підкреслює привабливість континенту».
Так, Берн безпечний і комфортний для життя, але чи весело там жити? Щонайменше це дуже красиве місто. Фактична столиця Швейцарії збудована навколо вигину річки Ааре, а її Старе місто (Altstadt) бере початок у XII столітті.
Якщо ви прямуєте до міста, обов’язково завітайте до Freibad Marzili — популярного місця для купання, де можна зануритися в сяючу бірюзову воду, а також до Kulturzentrum Reitschule — міського соціального та івент-простору, який приймає концерти, театральні вистави та кінопокази.
Втім, Швейцарія навряд чи відома доступною вартістю життя. У списку ECA International серед найкомфортніших для життя міст є й деякі з тих самих локацій, що фігурують у добірках про найдорожчу оренду житла та в дослідженнях про найвищі ціни на харчування поза домом. Виявляється, комфорт не буває дешевим.
Топ-10 найбезпечніших і найкомфортніших для життя міст у світі
- Берн, Швейцарія
- Копенгаген, Данія
- Ставангер, Норвегія
- Женева, Швейцарія
- Люксембург, Люксембург
- Гаага, Нідерланди
- Відень, Австрія
- Мюнхен, Німеччина
- Дублін, Ірландія
- Лісабон, Португалія
Раніше ми також писали, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму останньому звіті (листопад 2025 року) відзначила Польщу як країну, якій найкраще вдалося інтегрувати сотні тисяч мігрантів, переважно з України. Зокрема, Польща працевлаштовує удвічі більше українських іммігрантів, ніж Німеччина.
За матеріалами timeout.com