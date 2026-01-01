close-btn
Де в ЄС найкомфортніші умови для життя у 2026 році

01.01.2026 10:10
Микола Деркач

За аналітичними даними відразу 38 європейських міст увійшли у топ-50 найкомфортніших для життя у світі, оцінюючи, зокрема, особисту безпеку, житло та інші критерії

Де в ЄС найкомфортніші умови для життя у 2026 році

Фото: unsplash.com

Хоча найулюбленішими рисами вашого міста можуть бути нічне життя чи культурні локації, на те, наскільки місто є комфортним для життя, впливає ще багато інших чинників.

ECA International оцінює міста за широким переліком критеріїв — інфраструктура, якість повітря, доступ до медичної допомоги, особиста безпека, політичні напруження, доступ до соціального оточення та дозвілля, житло й комунальні послуги, а також клімат — щоб сформувати щорічний рейтинг Location Ratings за 2025–2026 роки.

Цього року серед 275 проаналізованих міст європейські міста посіли 38 місць у топ-50, а також зайняли всі позиції першої десятки. Загальним переможцем став Берн у Швейцарії.

«Сильний результат Європи відображає десятиліття інвестицій у чисте довкілля, медицину світового рівня та інфраструктуру, — зазначили в ECA International. — Показово, що жодне європейське місто не потрапило до нижніх 50 позицій, що підкреслює привабливість континенту».

Так, Берн безпечний і комфортний для життя, але чи весело там жити? Щонайменше це дуже красиве місто. Фактична столиця Швейцарії збудована навколо вигину річки Ааре, а її Старе місто (Altstadt) бере початок у XII столітті.

Читайте також: Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

Якщо ви прямуєте до міста, обов’язково завітайте до Freibad Marzili — популярного місця для купання, де можна зануритися в сяючу бірюзову воду, а також до Kulturzentrum Reitschule — міського соціального та івент-простору, який приймає концерти, театральні вистави та кінопокази.

Втім, Швейцарія навряд чи відома доступною вартістю життя. У списку ECA International серед найкомфортніших для життя міст є й деякі з тих самих локацій, що фігурують у добірках про найдорожчу оренду житла та в дослідженнях про найвищі ціни на харчування поза домом. Виявляється, комфорт не буває дешевим.

Топ-10 найбезпечніших і найкомфортніших для життя міст у світі

  1. Берн, Швейцарія
  2. Копенгаген, Данія
  3. Ставангер, Норвегія
  4. Женева, Швейцарія
  5. Люксембург, Люксембург
  6. Гаага, Нідерланди
  7. Відень, Австрія
  8. Мюнхен, Німеччина
  9. Дублін, Ірландія
  10. Лісабон, Португалія

Раніше ми також писали, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму останньому звіті (листопад 2025 року) відзначила Польщу як країну, якій найкраще вдалося інтегрувати сотні тисяч мігрантів, переважно з України. Зокрема, Польща працевлаштовує удвічі більше українських іммігрантів, ніж Німеччина.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де в ЄС найвища мінімальна зарплата

Де в ЄС найпростіше отримати громадянство

Де в ЄС люди мають найкраще фінансове становище

За матеріалами timeout.com

