close-btn
PaySpaceMagazine

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

16.12.2025 18:10
Микола Деркач

Січень традиційно вважають одним із найпопулярніших місяців для зміни роботи: працівники реалізують новорічні плани, а компанії коригують найм на перший квартал. Для більшості людей зарплата залишається ключовим фактором під час вибору нового місця роботи. Водночас рівень оплати суттєво відрізняється між країнами Європи — як у номінальному вимірі, так і з урахуванням купівельної спроможності

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

Фото: unsplash.com, freepik.com

За даними Eurostat, середня річна зарплата на одного працівника в ЄС становить €39 808. Усередині Союзу розрив дуже великий: від €15 387 у Болгарії до €82 969 у Люксембурзі — різниця у 5,4 раза. Окрім Люксембургу, середній показник перевищує €50 000 ще у п’яти країнах: Данії, Ірландії, Бельгії, Австрії та Німеччині. На іншому кінці рейтингу, крім Болгарії, перебувають Греція та Угорщина, де середня річна зарплата не дотягує до €20 000.

Eurostat коригує статистику до еквівалента повної зайнятості, оскільки в багатьох країнах значна частка людей працює неповний робочий день. Загальна тенденція залишається стабільною: у Західній та Північній Європі зарплати зазвичай значно вищі, ніж у Східній і Південно-Східній.

Економістка International Labour Organization Джулія Де Лаццарі пояснює, що ключову роль у різниці зарплат відіграють структура економіки та рівень продуктивності.

«Вища продуктивність дає країнам змогу підтримувати вищі зарплати, — зазначила вона в коментарі Euronews Business. — Країни з більшою часткою секторів із високою доданою вартістю — фінансів, ІТ та високотехнологічного виробництва — зазвичай платять більше, ніж ті, де зайнятість зосереджена в агросекторі, текстилі або базових послугах. Важливу роль також відіграють сила профспілок, охоплення колективних договорів та рівень законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Дослідниця European Trade Union Institute Агнешка Пясна додає, що низький рівень профспілкового членства та вищий рівень безробіття послаблюють переговорну позицію працівників. Саме цим часто пояснюють низьку частку оплати праці в багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

Якщо порівнювати зарплати з урахуванням купівельної спроможності (PPS), розрив між країнами скорочується. Скориговані показники коливаються від 21 644 PPS у Греції до 55 051 PPS у Люксембурзі, а співвідношення між найвищим і найнижчим рівнем зменшується до 2,5.

Після Люксембургу до групи лідерів входять Бельгія, Данія, Німеччина та Австрія, тоді як найнижчі значення мають Греція, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Естонія. За умови збереження середніх темпів зростання за останні п’ять років, середня зарплата в ЄС може зрости до €41 600 у 2025 році та €43 400 у 2026-му, хоча динаміка суттєво різниться між країнами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

ФГВФО виставить на аукціон активи шести банків

За матеріалами uk.finance.yahoo.com.

Рубрики: АналітикаГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовини
google news
Новини по темі
Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара 16.12.2025

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара
Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд 16.12.2025

Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд
Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять 16.12.2025

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять
Укрфінжитло докапіталізують на 30 млрд грн для продовження програми єОселя 16.12.2025

Укрфінжитло докапіталізують на 30 млрд грн для продовження програми єОселя
Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025 16.12.2025

Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025
Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026 16.12.2025

Які роки не зарахують до стажу при виході на пенсію у 2026
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  19:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінустанов

 Сьогодні  18:50

Банківські гіганти з Волл-стріт попередили про обвал долара

 Сьогодні  18:10

Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

 Сьогодні  17:20

Перша людина в історії досягла статків понад $600 млрд

 Сьогодні  16:30

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

 Сьогодні  15:40

Названо найпопулярніші блокчейни 2025 року

 Сьогодні  15:00

Укрфінжитло докапіталізують на 30 млрд грн для продовження програми єОселя

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.