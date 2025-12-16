Де в ЄС найвищі зарплати — Eurostat

Січень традиційно вважають одним із найпопулярніших місяців для зміни роботи: працівники реалізують новорічні плани, а компанії коригують найм на перший квартал. Для більшості людей зарплата залишається ключовим фактором під час вибору нового місця роботи. Водночас рівень оплати суттєво відрізняється між країнами Європи — як у номінальному вимірі, так і з урахуванням купівельної спроможності

За даними Eurostat, середня річна зарплата на одного працівника в ЄС становить €39 808. Усередині Союзу розрив дуже великий: від €15 387 у Болгарії до €82 969 у Люксембурзі — різниця у 5,4 раза. Окрім Люксембургу, середній показник перевищує €50 000 ще у п’яти країнах: Данії, Ірландії, Бельгії, Австрії та Німеччині. На іншому кінці рейтингу, крім Болгарії, перебувають Греція та Угорщина, де середня річна зарплата не дотягує до €20 000.

Eurostat коригує статистику до еквівалента повної зайнятості, оскільки в багатьох країнах значна частка людей працює неповний робочий день. Загальна тенденція залишається стабільною: у Західній та Північній Європі зарплати зазвичай значно вищі, ніж у Східній і Південно-Східній.

Економістка International Labour Organization Джулія Де Лаццарі пояснює, що ключову роль у різниці зарплат відіграють структура економіки та рівень продуктивності.

«Вища продуктивність дає країнам змогу підтримувати вищі зарплати, — зазначила вона в коментарі Euronews Business. — Країни з більшою часткою секторів із високою доданою вартістю — фінансів, ІТ та високотехнологічного виробництва — зазвичай платять більше, ніж ті, де зайнятість зосереджена в агросекторі, текстилі або базових послугах. Важливу роль також відіграють сила профспілок, охоплення колективних договорів та рівень законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

Дослідниця European Trade Union Institute Агнешка Пясна додає, що низький рівень профспілкового членства та вищий рівень безробіття послаблюють переговорну позицію працівників. Саме цим часто пояснюють низьку частку оплати праці в багатьох країнах Центральної та Східної Європи.

Якщо порівнювати зарплати з урахуванням купівельної спроможності (PPS), розрив між країнами скорочується. Скориговані показники коливаються від 21 644 PPS у Греції до 55 051 PPS у Люксембурзі, а співвідношення між найвищим і найнижчим рівнем зменшується до 2,5.

Після Люксембургу до групи лідерів входять Бельгія, Данія, Німеччина та Австрія, тоді як найнижчі значення мають Греція, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Естонія. За умови збереження середніх темпів зростання за останні п’ять років, середня зарплата в ЄС може зрости до €41 600 у 2025 році та €43 400 у 2026-му, хоча динаміка суттєво різниться між країнами.

За матеріалами uk.finance.yahoo.com.