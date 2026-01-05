close-btn
Де в Польщі українці найчастіше знаходять роботу

05.01.2026 19:30
Микола Деркач

Українці у Польщі здебільшого працюють там, де відчувається дефіцит місцевих кадрів — у будівництві, промисловості, сфері послуг, транспорті, громадському харчуванні та догляді за людьми похилого віку

Фото: freepik.com

Як зазначив у коментарі Польському агентству преси Пйотр Роговецький, експерт організації Роботодавці Польщі, саме ці галузі найчастіше закриваються завдяки праці українців, коли поляки не готові працювати на таких умовах.

Він нагадав, що ухвалений у 2022 році закон про допомогу громадянам України відкрив українцям доступ до польського ринку праці без необхідності оформлювати додаткові дозволи. Для легального перебування і роботи достатньо отримати номер PESEL.

Водночас спеціальний закон неодноразово коригували. Зокрема, частину соціальних виплат, серед яких і програма 800+, прив’язали до факту працевлаштування. Крім того, з 1 січня 2026 року подати заяву на PESEL можна лише за особистої присутності в установі.

За інформацією Управління соціального страхування Польщі (ZUS), на кінець 2024 року в країні були зареєстровані 1,19 млн іноземців, і найбільшу групу серед них становили громадяни України. Дані Банку господарства крайового (BGK) у звіті за березень 2025 року свідчать, що українці становлять близько 5% усіх працівників у Польщі та впродовж останнього десятиліття щороку забезпечували від 0,5% до 2,4% приросту ВВП.

Експерти підкреслюють: будь-які зміни у правилах перебування та працевлаштування іноземців мають запроваджуватися заздалегідь та максимально прозоро. За словами Роговецького, різкі законодавчі рішення можуть спричинити масовий відтік українських працівників, що вдарить по економічному потенціалу Польщі.

Також раніше ми писали, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у своєму звіті (листопад 2025 року) відзначила Польщу як країну, якій найкраще вдалося інтегрувати сотні тисяч мігрантів, переважно з України. Зокрема, Польща працевлаштовує удвічі більше українських іммігрантів, ніж Німеччина.

У матеріали зазначається, що лише протягом 2022 року до Польщі прибуло понад 300 000 нових мігрантів. Для порівняння, у 2013 році їх було лише 47 000, у 2016-му країна вперше перевищила позначку 100 000, а у 2021-му — 200 000.

Допоміжні матеріали: inpoland.net.pl.

